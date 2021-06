INTERNATIONAL. Fekitoa pourrait jouer la Coupe du Monde 2023 avec... les Tonga !

Malakai Fekitoa participera au prochain tournoi de qualification olympique avec les Tonga à sept. De ce fait, il deviendra éligible avec la sélection à XV tongienne !

Fekitoa avec les Tonga ? Ce n'est plus une rumeur. Le trois-quart centre néo-zélandais passé par Toulon et qui évolue aujourd'hui aux Wasps, va disputer le prochain tournoi de qualification olympique à sept à Monaco avec la sélection tongienne. Pour rappel, Fekitoa a connu 24 sélections avec les All Blacks entre 2014 et 2017 après avoir déménagé en Nouvelle-Zélande alors qu'il était âgé de 17 ans. Sacré champion du monde en 2015, ce dernier est cependant bien natif des Tonga et pourrait même rejoindre la sélection à XV prochainement. On vous explique brièvement. Un joueur peut changer d'équipe nationale en participant à une épreuve de qualification olympique, à condition d'avoir un passeport du deuxième pays et de ne pas avoir joué pour son ancienne formation depuis plus de trois ans. C'est le cas de Fekitoa qui comme énoncé plus haut, n'a plus disputé la moindre rencontre avec la Nouvelle-Zélande depuis 2017.

Rugby à 7. Charles Piutau ou encore Malakai Fekitoa avec les Tonga en vue des JO ?

Il ne sera pas le seul dans ce cas-là puisque l'ancien Wallabies Lopeti Timani, l'international australien à sept Afusipa Taumoepau et Tima Fainga'nuku rejoindront également le contingent septiste tongien. Dans ce cas-là, et une fois le Tournoi de Monaco disputé, Malakai Fekitoa sera donc éligible à XV. Et le voir participer à la prochaine Coupe du Monde 2023 avec le maillot des Tonga sur le dos est donc tout sauf utopique. Un véritable petit séisme frapperait alors la planète ovale. En revanche, il ne participera pas à la rencontre prévue le mois prochain face aux All Blacks. Ses débuts avec sa nouvelle nation pourrait intervenir au mois de novembre. Affaire à suivre.