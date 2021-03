Rugby à 7. Charles Piutau ou encore Malakai Fekitoa avec les Tonga en vue des JO ?

L'entraîneur des Tonga Sevens vise deux anciens All Blacks pour aider la sélection à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

TONGA : pourquoi le All Black Charles Piutau ne pourra-t-il finalement pas jouer le Mondial 2019 ?Charles Piutau et les Tonga, épisode 2. Rappelez-vous en 2018, l'ancien all black Charles Piutau avait failli participer à la Coupe du monde au Japon non pas avec la Nouvelle-Zélande mais avec une autre nation insulaire, les Tonga. Un rêve de longue date pour le 3/4 de Bristol. À l'époque, il n'avait pas pu l'accomplir en raison d'un problème d'éligibilité. Mais il ne l'a pas abandonné pour autant. Sélectionné à 17 reprises avec les All Blacks, Piutau n'a plus porté le maillot à la fougère argentée depuis 2015. Il remplit donc l'un des deux critères pour pouvoir représenter une nation dont il détient le passeport, à savoir trois ans sans aucune sélection. Cependant, pour pouvoir prétendre à cette nouvelle tunique, il doit passer par un tournoi olympique à 7 comme le rend possible un conflit dans les règlements entre World Rugby et le Comité international olympique.



Avec le Tournoi de qualification olympique aux Jeux de Tokyo programmé à Monaco en juin, l'ancien représentant des Tonga chez les U20 voit une chance de jouer à nouveau au niveau international. Ce sera l'ultime occasion pour les Tonga comme pour la France de valider son billet pour les JO au Japon reprogrammés en 2021 en raison de la pandémie. Si Piutau aidait à sécuriser la dernière place de qualification restante pour les Jeux olympiques, le joueur de 29 ans serait alors en mesure de représenter la nation aux Jeux, le tournoi masculin à sept devant avoir lieu à la fin du mois de juillet. Il n'y aura ensuite plus de tournois de qualification olympique jusqu'en 2023. C'est donc la dernière chance pour les anciens All Blacks et Wallabies de devenir éligibles pour les Tonga. Les dernières places pour les JO de Tokyo se joueront à MonacoAvant Pitau, l'ancien ailier des Wallabies Cooper Vuna, l'ancien joueur des All Blacks Sevens Nafi Tuitavake ou encore Tim Nanai-Williams ont pu défendre les couleurs tongiennes. Selon la presse néo-zélandaise, l'entraîneur des Tonga Sevens, Tevita Tu'ifua viserait non seulement Charles Piutau mais aussi Malakai Fekitoa. Ce dernier, passé par Toulon avant de filer chez les Wasps, compte 24 sélections avec la Nouvelle-Zélande mais n'a plus été sélectionné depuis juillet 2017 et un match au sommet face aux Lions britanniques et irlandais. De quoi monter une équipe redoutable lors du tournoi de qualification olympique monégasque où France 7 espère briller pour aller au Japon.