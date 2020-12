Les dernières places pour les JO de Tokyo se joueront à Monaco

World Rugby a annoncé ce jeudi que le tournoi de repêchage aux Jeux olympiques de Tokyo se fera à Monaco.

Oh Monaco... Les équipes de France à 7 masculine et féminine ont raté leur place qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo lors du tournoi européen se déroulant à Colomiers. Il restait tout de même une dernière chance pour nos Français de voir Tokyo et ses jeux : le tournoi de repêchage.

Une ville était dans les tuyaux depuis quelque temps, mais rien de confirmé. Monaco accueillera donc ce tournoi. 21 des 24 équipes sont déjà qualifiées pour Tokyo et il ne reste donc que deux places pour les femmes et une seule pour les hommes. La date butoir sera le 19 et 20 juin 2021, pour des JO qui se dérouleront seulement 1 mois plus tard, du 26 au 31 juillet 2021.

Le tournoi féminin (2 places) :

Argentine

Colombie

France

Hongkong

Jamaïque

Kazakhstan

Madagascar

Mexique

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Russie

Samoa

Tunise

Le tournoi masculin (1 place) :