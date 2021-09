VIDEO - Mais au fait, qu'ont donné les débuts de Ngani Laumape en Top 14 ?

Peu servi, les rares munitions de Laumape ont aussi permis de confirmer qu'il avait en lui les moyens faire la différence sur chaque ballon. On en redemande !

Cela faisait plusieurs mois que Jean-Bouin retenait son souffle. Presque quatre, pour être précis, dépuis l'officialisation de la venue de Ngani Laumape à Paris, le 10 mai dernier. Il faut dire que les Soldats Roses, orphelins des départs de Danty et Fickou au centre et en quête de sommets, avaient de quoi baver devant l'arrivée de l'un des joueurs les plus spectaculaires de la planète. 1m76, 103kg, 28 ans et l'un des punchs les plus impressionnants du circuit : c'est une véritable "boule de démolition" qui a débarqué dans la capitale cet été. Sur le papier, c'est donc le nirvana, mais dans les faits, qu'ont donné les débuts en Top 14 du All Black aux 15 sélections ?

Au vrai, tout n'a pas été parfait, et c'est bien normal. Mais comme souligné par Gonzalo Quesada depuis son arrivée à la porte d'Auteuil, l'ancien des Hurricanes a semblé très investi sous ses nouvelles couleurs. Et Laumape a fait du Laumape. Si ses partenaires n'ont que rarement pu jouer derrière lui, et que son premier ballon s'est conclu par un en-avant de passe entre lui et Waisea sur une tentative de lancement d'attaque placée, le garçon d'origine tonguienne est tout de même apparu très fringuant sur les impacts. Et de fait, a permis aux hommes du 16ème arrondissement de trouver de l'avancée dès que nécessaire.

Exemple ? Son premier plaquage offensif, à la 12ème minute, qui a fait couiner les flottantes de Camille Chat, excusez du peu, faisant rugir Jean-Bouin de plaisir ! Idem pour son premier ballon avec un brin de champ, où il permit à ses nouvelles ouailles de gagner une dizaine de mètres en mettant d'abord Maxime Machenaud sur les fesses comme un bleu, avant de retrouver sa deuxième ligne intérieur, sans trop en faire. La suite ? Elle est finalement que malgré une possession à son avantage (60%) - mais stérile -, le Stade Français n'a su donner que peu d'opportunités à ses éléments les plus dangereux. En tout et pour tout, l'ancienne terreur du Super Rugby n'a touché que 5 ballons face au Racing, se faisant d'ailleurs bien coffrer par Palu sur le 3ème et stoppé net par Chat puis pénalisé pour manque de soutien sur le 4ème...

Néanmoins, Paris a pu s'apercevoir qu'il ne s'était pas fait avoir sur la référence de sa nouvelle machine à détruire. Utilisé en suivant par deux fois en tant que point de fixation sur des phases arrêtées, Laumape a d'abord cassé 2 plaquages (Le Roux et Baubigny), avancé sur une quinzaine de mètres et libéré les bras pour le franchissement de Godener (qui entraînera l'essai de Naivalu) sur le premier, avant de littéralement marcher sur le pauvre Le Garrec et de trouver à nouveau une avancée significative sur le second. Bref, une performance pas encore aboutie pour celui dont on en attend tellement ; mais des brides de munitions qui ont aussi permis de confirmer que ce garçon avait en lui quelque chose qui pourrait lui permettre de faire la différence sur chaque ballon. On en redemande déjà !