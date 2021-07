Top 14. Déjà au taquet, Ngani Laumape (Stade Français) impressionne Quesada

Le centre néo-zélandais Ngani Laumape s'est mis à l'entraînement dès son arrivée au Stade Français. Le All Black n'est pas là en touriste.

VIDÉO. Comment Laumape se prépare pour être le meilleur centre du Top 14 ?Ngani Laumape n'est pas venu en France pour jouer les touristes, profiter de la bonne bouffe et sortir tous les soirs. Le centre all black est arrivé avec plusieurs jours d'avance dans l'Hexagone. Non pas pour aller voir la Tour Eiffel et faire du shopping sur les Champs Élysée, mais pour se mettre à l'entraînement. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il est déjà au taquet. Après avoir joué le Super Rugby Aotearoa avec les Hurricanes puis le Super Rugby Trans Tasman, il n'est pas du tout cuit. "Sur les trois, quatre premiers jours, je l’ai vu enchaîner les séances de musculation et de course", confie l'entraîneur du Stade Français Gonzalo Quesada sur Rugbyrama. L'Argentin a donc été contraint de lui dire de lever le pied, "en lui expliquant qu’en France les saisons n’avaient rien à voir avec l’hémisphère sud, que c’était beaucoup plus long". Il va en effet devoir s'économiser pour tenir jusqu'au printemps prochain. À trop vouloir s'entraîner, il pourrait également risquer de se blesser. Ce qui serait un énorme coup dur pour lui et le club, qui compte énormément sur sa puissance pour faire sauter les défenses adverses.