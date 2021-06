VIDÉO. Comment Laumape se prépare pour être le meilleur centre du Top 14 ?

Ngani Laumape rejoindra le Stade Français Paris dès la saison prochaine. L'occasion pour nous de découvrir celui qui souhaite devenir le meilleur centre au monde.

Il n'a toujours pas posé ses bagages en France que son arrivée fait déjà couler beaucoup d'encres. Car en signant au Stade Français, Ngani Laumape, international All Blacks aux 16 sélections s'affirme déjà comme une future star de notre championnat. Dernièrement, le président toulonnais Bernard Lemaitre a ajouté du piquant au dossier, en indiquant être passé à côté de la venue de Laumape, accusant Julian Savea d'avoir déconseillé à ce dernier de rejoindre la Rade. Bref, vous l'aurez compris, son arrivée ne laisse personne indifférent et à l'heure actuelle, c'est bien le Stade Français qui s'en frotte les mains.

TRANSFERT - Ngani Laumape aurait pu choisir le RCT plutôt que le Stade Français ParisDe son côté, Ngani Laumape a bouclé sa saison de Super Rugby Trans-Tasman avec son club des Hurricanes. Ces derniers ont terminé à la quatrième place derrière les Blues, les Highlanders et les Crusaders, troisièmes. Récemment, RugbyPass nous offrait un reportage au plus près de l'ancien All Black. Préparation d'avant match, ainsi que sa vie de famille, Laumape indiquait par ailleurs vouloir ''devenir le meilleur centre au monde''. Pour cela, il espère crever l'écran à Paris avant de peut-être, retourner au pays et regagner une place au sein de l'équipe frappée de la fougère. Mais tout cela est pour le moment utopique et Laumape tentera d'apporter un plus à l'équipe parisienne pour pouvoir accrocher une place dans les six. Ce dernier a tout pour devenir la nouvelle coqueluche du club parisien. En Super Rugby, il est notamment le deuxième numéro 12 à avoir franchi le plus de fois la ligne d'en-but (48), derrière l'inévitable Ma'a Nonu (56).

Crédit Vidéo : Rugby Pass