TRANSFERT - Ngani Laumape aurait pu choisir le RCT plutôt que le Stade Français Paris.

Il sera clairement l'attraction de la saison prochaine. A l'heure où le TOP 14 n'attire plus autant de grandes stars internationales, la signature de Ngani Laumape au Stade Français Paris est forcément un événement. L'explosif 3/4 centre des All Blacks pourrait bien permettre au club de la capitale de poursuivre son retour au premier plan. Et (surtout) de gagner en régularité, là où les Soldats Roses pêchent depuis le titre de 2015.

Et dire que Laumape aurait pu choisir une autre formation !

Une panthère chez les Roses : Ngani Laumape va-t-il s'imposer en TOP 14 ?Ainsi, on a appris cette semaine que... Toulon aurait pu devenir le nouveau port d'attache du Kiwi. En conférence de presse, le président du RCT, Bernard Lemaître, a assuré (sans le nommer) qu'un centre "un joueur très, très impressionnant" avait été visé. "Certains propos tenus par l’un de ses anciens collègues All Black, qui nous a quittés, ont pu le faire réfléchir, rapporte Rugbyrama. Ce joueur est allé ailleurs. On le regrette car on a fait un énorme travail pour essayer de le faire venir." Sans le nommer là aussi, le président varois visait Julian Savea, qui lui a répondu.

Dans toute cette histoire, Ngani Laumape s'est lui aussi emapré de son compte Twitter jouant la carte de l'apaisement, et déclarant : "Julian n'a dit que des bonnes choses sur Toulon. Avec ma partenaire, nous avons simplement choisi d'expérimenter la vie parisienne. On n'a pas besoin de ce genre de haine."

Julian said nothing but amazing things about toulon........me and my partner just decided we wanted to experience the Paris lifestyle so pls no need for for this kind of hate ❤️

Have a blessed day everyone 🤘🏻 https://t.co/NstdaIAhpQ