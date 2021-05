Une panthère chez les Roses : Ngani Laumape va-t-il s'imposer en TOP 14 ?

Le All Black Ngani Laumape jouit d'une superbe image. Pour autant, est-il une bonne pioche pour le Stade Français Paris ?

A vrai dire, on s’y attendait. Son nom était sorti du chapeau à plusieurs reprises, son transfert faisait sens. Le All Black Ngani Laumape a donc signé au Stade Français Paris, déjà lancé dans une énième période de reconstruction. S’il y a peu de chances de voir la Tour Eiffel saluer son arrivée comme celle de Neymar chez le voisin du PSG, le Stade Français n’en attend pas moins de sa nouvelle recrue. Laumape doit ramener les Soldats Roses au sommet.

Et le plus vite possible...