Top 14 - Laumape va-t-il vraiment toucher le jackpot au Stade Français ?

À Paris, Laumape devrait toucher un salaire de 540 000 euros par saison au très bas mot. Plus que confortable, mais loin des 830 000 euros annoncés ici et là.

TRANSFERT : Ngani Laumape, l'énorme coup du Stade Français Paris

C'est LE transfert qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, probablement, aussi, celui de l'année en Top 14. On l'apprenait en début de semaine, le All Black Ngani Laumape rejoindra le Stade Français dès la saison prochaine. Evidemment, les spéculations vont bon train depuis. Même si le club de la capitale a avancé que le départ de Gaël Fickou et ses 780 000 euros par saison permettrait de payer les salaires de 5 joueurs, on se doute qu'on ne paye pas la boule de démolition néo-zélandaise (1m76 pour 103kg) avec des patates et des bisous. Dès lors, tout le monde n'a qu'une question à la bouche : mais combien va gagner Laumape chez les soldats roses ?

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, d'après un tweet découlant d'une bride d'information du NZ Herald, certains ont avancé que le centre All Black aux 15 sélections toucherait, au moins, 830 000€ par saison en France. Sauf que d'après nos calculs, il pourrait n'en être rien.

Problème :

Ngani a 28 ans et est considéré comme l'un des meilleurs centres du monde. D'après ce qu'avance l'Herald, il touchera dans l'Hexagone 400 000 $ de plus que son salaire actuel, soit 330 000 euros. Sachant que ce sont ces 400 000 $ supplémentaires qui lui permettraient d’atteindre le cap du million de dollars symbolique par saison, combien touchera Ngani du côté de la Porte d'Auteuil ?

Réponse :

En se basant sur ces données, il paraît évident de dire que Laumape devait toucher 600 000 $ par saison en Nouvelle-Zélande, soit 500 000 euros. Chose que tous les médias sont en train de reprendre. 500 000 + 330 000 = 830 000 euros. On retombe sur nos pieds.

Limites :

Sauf que, sauf que, et si les chiffres avancés par l'Herald n'étaient pas plutôt en dollars néo-zélandais ? Cela serait bien plus crédible. Pourquoi ? Parce qu'à titre de comparaison, le joueur le mieux payé du pays, Beauden Barrett, encaisse lui 1,06 millions $NZ/an par la NZRU, soit environ 635 000 euros. Et Laumape n'étant pas un titulaire indiscutable chez les Blacks alors que Beaudy est leur plus grande star, l'on se dit que ce salaire avancé paraît un petit peu gros. D'autant que dans la foulée, voilà mot pour mot ce que l'excellent journal Stuff écrivait : "Le Stade Français a annoncé mardi la signature de Laumape pour la compétition de Top 14, où les importations de grands noms peuvent coûter environ 1 million de dollars par saison." Attendez la suite. "À l'échelle des tops joueurs de Super Rugby et des All Blacks marginaux, cela signifierait une augmentation potentielle par 3 pour le centre (Laumape)."

1 000 000/3 = 350 000 $ environ = 485 000 $NZ environ

Laumape étant de cette tranche des très gros joueurs de Super Rugby mais All Black par parcimonie, c'est bien aux alentours des 485 000 $NZ que devait s'élever le salaire du joueur des Hurricanes. Sur cette base et en y ajoutant lesdits 400 000 $NZ que toucherait l'ancien treiziste en France, ses émoluments flirteraient avec les 900 000 $NZ, soit 540 000 euros.

Autre option :

Aussi, en gardant une tranche large et si l'on partait du principe qu'il y a eu erreur dans la transmission d'information et que tous les chiffres avancés par l'Herald étaient en $NZ, l'on peut imaginer que Laumape touchait entre 600 000 et 700 000 $NZ par saison en Nouvelle-Zélande. Ainsi, le numéro 12 des Hurricanes devrait toucher entre 1 000 000 et 1 100 000$ NZ dans l’Hexagone, soit entre 600 000 et 660 000 euros.

Conclusion

À Jean-Bouin, son salaire sera donc astronomique, certes, mais loin de celui avancé par certains mathématiciens du réseau social à l’oiseau bleu. Reste que l'argument de l'argent concernant le départ de Fickou de Paris reste assez flou : si Laumape pourrait donc toucher relativement moins que son homologue aux 63 sélections en Bleu, il se dit que le Stade Français continuera de payer la moitié du salaire de "Ficks" durant ses 3 ans de contrat. Nous ne sommes pas ingénieurs mais a priori, Fickou conservant les mêmes émoluments dans les Hauts-de-Seine (780 000 euros), le club de Peter Hans-Wild ne devrait pas faire beaucoup économies, au contraire... Et ce, quand bien même la 1ère saison pleine de son ancien joueur à Nanterre ne lui coûtera presque rien, le club du 92 ayant racheté ses 2 années de contrat restantes pour quelque 350 000 euros. Vous aimez les chiffres et les on-dits, au moins ?

