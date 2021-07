VIDEO. Les rugbymen se prennent pour Lebron James et ça donne de superbes essais

Non le rugby n'est pas qu'un enchaînement de tas d'hommes. Les joueurs s'inspirent d'autres disciplines comme le basket pour marquer des essais.

VIDÉO. Grand pont, dribles, quand les Rugbymen se transforment en FootballeursNon le rugby n'est pas qu'un enchaînement de tas d'hommes au quatre coins du terrain. Alors oui, certains matchs se réduisent parfois à des séries de mêlées et de coups de pied. Mais le rugby a évolué et on voit souvent des gestes qui sont inspirés d'autres disciplines. Attention, les prises de catch sont interdites tout comme les coups de pied retournés. Mais en revanche, savoir dribler avec le ballon comme au football peut mener à des beaux essais. Tout comme l'agilité dans les airs est un plus pour surprendre la défense. À la manière des basketteurs, on voit parfois des rugbymen faire une passe dans les airs pour un coéquipier. Un geste qui peut ressembler aux alley-oop que l'on peut voir en NBA. Il y a aussi les passes à une main qui font penser au football américain, mais aussi au basket-ball. Quand vous dit que les joueurs de rugby sont complets.