VIDÉO. Grand pont, dribles, quand les Rugbymen se transforment en Footballeurs

Certains rugbymen sont aussi à l'aise avec leurs pieds que leurs mains. La preuve en image avec une compilation des meilleurs jeux aux pieds offensifs permettant d'aller à dame.

Qui a dit que le rugby se jouait forcément à la main ? Excepté les ballons portés ou les grandes envolées, les joueurs nous régalent parfois de jeu au pied offensif aussi astucieux qu'efficace. World Rugby nous offre donc une compilation de ces joueurs de rugby qui se sont pris momentanément pour des footballeurs permettant souvent à l'action de faire mouche. La plupart de ces actions se passent lors des différentes Coupes du Monde. On retrouve en particulier ce fameux rasant de Lafaele lors de l'historique Japon-Écosse de 2019, permettant à Fukuoka de récupérer la gonfle et de plonger en Terre promise. Et bien d'autres.

Crédit Vidéo : World Rugby