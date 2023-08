VIDEO. Les All Blacks serrent les fesses jusqu'à la dernière seconde... mais s'en sortent (comme d'habitude)

Menées 3-17 après 20 minutes de jeu, les All Blacks ont remporté samedi une victoire palpitante face à l'Australie dans le cadre la Bledisloe Cup à Dunedin.

Ce samedi à Dunedin, les Wallabies ont bien failli créer la surprise face aux All Blacks en remportant une victoire de prestige. Les Australiens menaient 17-3 à la pause grâce à des essais de Marika Koroibete et Tom Hooper dans les dix premières minutes. Plein de confiance, le XV australien a semblé capable de briser une disette de plus de 20 ans en Nouvelle-Zélande.

Cependant, les All Blacks n'ont pas baissé les bras et ont montré leur force de caractère. Les débutants Shaun Stevenson et Samipeni Finau ont marqué pour les locaux, réduisant l'écart à seulement quatre points. Le vétéran Quade Cooper a égalisé le match à sept minutes de la fin avec une pénalité à longue portée, provoquant l'excitation chez les fans des deux camps.

Le dénouement fut aussi tendu qu'inattendu. Les All Blacks ont construit une incroyable séquence de plus de 20 phases, mais le coup de pied croisé de Richie Mo'unga n'a pas connecté avec Stevenson, manquant de peu l'essai de la victoire. Les Wallabies ont ensuite tenté de répliquer, sans succès avec un nouveau ballon perdu par Cooper.

Finalement, à partir de la mêlée qui a suivi, les All Blacks ont obtenu une pénalité cruciale, et Mo'unga ne s'est pas fait prier pour la transformer avec brio. Le coup de sifflet final a délivré les locaux et offert une victoire palpitante de 23-20 aux All Blacks. Malgré la défaite, les Australiens ont montré une nette amélioration, et cela constitue un énorme pas en avant pour eux. Néanmoins, ils concèdent une 4ᵉ défaite de rang sous Jones juste avant le Mondial.

Les All Blacks continuent donc leur suprématie dans la Bledisloe Cup, mais les Wallabies ont prouvé qu'ils étaient capables de rivaliser. Cette rencontre a marqué les esprits à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde. Il nous tarde de voir les prochaines confrontations de ces deux équipes lors du Mondial.



Cependant, l'incapacité des All Blacks à enchaîner les séquences a entraîné des erreurs, sans oublier un mauvais jeu au pied, des en-avants et non des mauvais lancers en touche. Ils ont aussi été sanctionnés en mêlée. Ce qui a permis à l'Australie de maintenir les All Blacks dans leur moitié de terrain pendant de longues périodes. Une rencontre riche d'enseignements pour le XV de France même si la Nouvelle-Zélande alignait une équipe remaniée.