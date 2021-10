VIDEO. Les All Blacks dégoupillent le Pays de Galles, vainqueur du dernier VI Nations !

Dans un match attendu, mais à l’aura étrange suite aux nombreuses absences galloises, les Néo-Zélandais ont largement battu le Pays de Galles.

Le néo-centurion a guidé les Néo-Zélandais ! Avec la classe qu’on lui connaît, Beauden Barrett a inscrit un doublé et a largement participé à la victoire 16-54 des siens en terre galloise. Pour sa centième sélection, l’ouvreur a marqué les esprits. Son frère a également réalisé une belle prestation en inscrivant 19 points au pied. Ce choc opposant les derniers vainqueurs du Rugby Championship au tenant du titre du Tournoi des VI Nations était attendu sur la planète rugby. Malheureusement, le Pays de Galles emmené par un Gareth Anscombe de retour aux affaires n’a pas résisté bien longtemps. Les hommes d’Alun Wyn Jones, sorti sur blessure, ont plus ou moins tenu la bride All Blacks jusqu’à l’heure de jeu, inscrivant même l’essai de l’espoir à la 61ème minute. Cependant, les hommes de Ian Foster ont changé la donne grâce à leur banc. Un phénomène devenu (presque) une habitude depuis quelques années. À partir de la 64ème minute, la formation océanienne inscrit la bagatelle de 4 essais, concluant un gros dernier quart d’heure à 26 points. Injouables.

D'une interception magistrale, Beauden Barrett va marquer en soliatire le premier essai des All Blacks.

RUGBY. VIDEO. Les All Blacks marquent plus de 100 points et désintègrent les USA

Mis à l’honneur, Beauden Barrett a eu droit à quelques éloges. Son sélectionneur, Ian Foster, fait visiblement partie de ses admirateurs. Dans des propos relayés par Rugby Pass, il parle de son ouvreur du jour et évoque la concurrence à ce poste :

Je sais que c'est un éternel débat à la maison, nous avons deux, sinon trois remarquables ouvreurs (B. Barrett, Mo’Unga, McKenzie). Mais je pense que l'accent devrait être mis sur Beaudy en ce moment, son 100ème match, on ne pouvait pas mieux le décrire. Jouer son 100e, avoir l'opportunité de montrer certaines de ses compétences. Il nous a guidés pendant une période tendue, mais c'est toujours le cas lorsque vous venez ici pendant les 40-50 premières minutes, et je ne pourrais pas être plus fier de son match. Beaudy prépare toujours l'équipe en premier lieu, puis il se prépare lui-même et c'est un peu sa façon de procéder pendant la semaine. Lui, avec Sam (Whitelock) et un petit groupe d'autres, nous avons quelques leaders clés qui sont très importants pour la culture et le maintien des normes de ce groupe, en s'assurant que nous avons le bon équilibre sur et en dehors du terrain. Ils ont fait partie de l'architecture de l'équipe, et je pense que c'est encore plus visible avec lui."