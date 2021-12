VIDEO. INSOLITE. Romain Ntamack et Nicolas Sanchez se défient à l'impossible ''bin kick challenge''

Pour World Rugby, Ntamack et Sanchez se sont livrés à un duel de jeux au pied. Alors est-ce Toulouse ou Paris qui s'imposera ? Le Nord ou le Sud ? Réponse ici.

Cela commence à devenir une tradition : régulièrement, World Rugby nous propose des challenges magnifiquement filmés mettant aux prises un représentant du rugby européen et un autre du rugby sudiste. Le but ? Savoir lequel des deux hémisphères est le meilleur sur des ateliers spécifiques et ludiques comme la passe pour Dupont et Smith, les skills pour Russell et Beale, etc. Cette fois, le principal organisme mondial nous a concocté un petit affrontement entre les deux ouvreurs Romain Ntamack et Nicolas Sanchez. Évidemment, cela a tourné autour du jeu au pied, élément clé de la palette d'un numéro 10.

