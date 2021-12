VIDEO. Ballon XXL, balle de tennis, le challenge insolite de Beale et Russell face aux perches

Les joueurs du Racing 92 Kurtley Beale et Finn Russell ont participé à l'un des challenges de World Rugby. Qui de l'Australien ou l'Écossais est le meilleur face aux perches ?

VIDÉO. Antoine Dupont vs Aaron Smith : qui a la passe la plus rapide au monde ?Depuis plusieurs mois, World Rugby a mis quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète ovale au défi lors de challenge. Le Tricolore Antoine Dupont avait notamment affronté (à distance) son homologue à la mêlée, le All Blacks Aaron Smith, dans un concours de passe. Cette fois-ci, ce sont deux joueurs du Racing 92, l'Australien Kurtley Beale et l'Écossais Finn Russell qui ont été choisis pour ce face à face un peu particulier. L'objectif étant de désigner lequel des deux internationaux était le plus précis face aux perches. Taper des pénalités avec un ballon de rugby normal aurait été trop facile. Aussi, World Rugby a corsé un peu les choses avec des balles d'un tout autre genre. On vous laisse découvrir qui avait réglé la mire ce jour-là.