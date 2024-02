VIDÉO. Le rugby qu'on aime, ce docu gratuit raconte le plus ''grand exploit de l’histoire'' !

Il y a une vingtaine de jours, la Belgique a battu le Portugal à la surprise générale. Un exploit raconté au travers d’un documentaire, disponible maintenant.

Le 3 février 2024, la Belgique s’est donnée l’occasion de rêver. Face au Portugal, la sélection s’est offert le plus grand exploit du rugby mondial en battant les Lusitaniens 10 à 6, au Stade Charles Tondreau. Pour leur ouverture du Rugby Europe Championship 2024, cette dernière s'est illustrée et leurs exploits sont désormais visibles au sein d’un documentaire intimiste, réalisé par le journaliste Gauthier Baudin et disponible gratuitement.

RUGBY. VIDEO. Exploit XXL, comment la Belgique a pu battre le Portugal, révélation du mondial ?

Belgique - Portugal au cœur d'un documentaire intimiste

“La mission que l’on doit accomplir, tous les spécialistes vous le diront, elle est irréalisable.” Voilà les paroles de Laurent Dossat, sélectionneur de la Belgique, avant de défier le Portugal, début février. Malgré cela, les Black Devils ont vu l’impossible se réaliser sous leurs yeux, car ils ont pu “rêver grand”, comme le dit l’ancien entraîneur du Niort RC, quelques jours avant la rencontre. Cette victoire historique devient ainsi la première pierre d’un long projet vers la qualification de la sélection à la Coupe du monde 2027.

Au moment de la sortie de son reportage, Gauthier Baudin confie que l’idée lui était venue lorsqu’il diffusait des matchs de Rugby Europe Super Cup sur sa chaîne Twitch. “J'appréciais la franchise des Brussels Devils et je me suis dit qu’il n’y avait pas vraiment de reportages qui couvraient les équipes belges, hormis les petits sujets de 2 minutes où tu ne peux pas voir grand-chose. Je me suis dit qu’en faire un pourrait être un bon moyen de mettre en avant le rugby de Tiers 2, surtout après ce qu’avait pu faire le Portugal au dernier mondial.”

Rugby Europe Championship. En pleine progression, la Belgique peut-elle rêver de la Coupe du Monde 2027 ?

Par ailleurs, il nous explique qu’au moment de dresser ses plans, les planètes se sont rapidement alignées : “On sentait que ça allait être un match génial. C’était délocalisé, du public était attendu, le sélectionneur et le staff avait changé et une jeune génération U20, vice-championne d’Europe en 2023, arrive. Puis quand l’arbitre a sifflé la fin du match, je me suis rendu compte qu’ils avaient vraiment gagné. Des joueurs sont venus me voir en me disant "Toi, tu es vraiment venu au bon moment".”

The moment Belgium secured a historic win over Portugal in the Rugby Europe Championship 🙌



Don't miss out on Spain v Germany this weekend, live on RugbyPass TV 👉 https://t.co/N9vaj6AoWy pic.twitter.com/Dpge2aCbGk — World Rugby (@WorldRugby) February 9, 2024

Le plus gros exploit de l’histoire du rugby

Devant un public belge venu en nombre et en fusion, ils ont connu un exploit dont il peut être compliqué de comprendre la mesure. Petite nation de Tiers 2, la Belgique pointait à la 29ᵉ place du Classement World Rugby avant la rencontre.

RUGBY. Incroyable, le 6 Nations ouvre (enfin) la porte à la Géorgie et au Portugal !

De son côté, le Portugal sortait d’une Coupe du monde réussie. Os Lobos avaient battu les Fidji au mondial et avaient ébloui bon nombre d’observateurs par leur jeu. Ainsi, cette performance lui permettait d’obtenir une 13ᵉ place au classement World Rugby. Ils devançaient des nations telles que la Géorgie, les Tonga ou les Samoa.

En remportant la rencontre, le rugby du Plat pays signe la victoire la plus (théoriquement) déséquilibrée de l’histoire du classement mondial. Avant que les Belges ne s’imposent, aucune nation n’avait déjà réussi à battre un concurrent trônant plus de 15 places avant elle dans la hiérarchie mondiale. Le record a été officialisé par Rugby Europe dans la foulée.

La victoire de la Belgique (29e nation mondiale) face au Portugal (13e) est la plus grosse surprise de toute l’histoire du classement World Rugby.



Complètement incroyable ! https://t.co/ZM7mYOWSfo — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) February 8, 2024

ENTRETIEN. ‘‘Tu ne verras jamais ça avec le XV de France’’, Mike Tadjer (Portugal) décrypte sa carrière, de la Fédérale au Mondial