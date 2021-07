VIDEO. Le Ghana crucifie l'Algérie sur un essai incroyable de 100m à la 79e

Ce mercredi, l'Algérie jouait une partie de son avenir en vue de la Coupe du monde 2023 en France face au Ghana. Tout a basculé en fin de partie.

France 2023. Après des années d’attente, le Rugby Algérien est ''enfin là''Crucifiée. Tel est l’adjectif qui qualifierait au mieux la fin du match de l’Algérie face au Ghana. Dominateur durant la globalité de la rencontre, les Lions verts algériens prennent le pas sur leurs adversaires du jour à 25 minutes du terme en menant 20 à 3. Cependant, le XV Algérien n’a visiblement pas su imposer son jeu durant la partie, dominant physiquement jusqu’à l’heure de matchs avant de s’effondrer face à des Ghanéens courageux. Peu frileux sur la relance, les Eagles ont impressionné et y ont cru jusqu’au bout afin de remonter la pente en infligeant un douloureux 19-0 aux nord-africains.



Du côté Algérien, de nombreuses erreurs les ont empêchés de clairement décoller aux scores lorsqu’il le fallait afin de clore les débats. Dans un premier temps, la mêlée mal négociée aux cinq mètres ghanéens permet à ces derniers de récupérer une pénalité à la 60ᵉ minute. Toujours devant de 5 unités à 4 minutes du terme, les Lions ratent un coup de pied face aux perches, pourtant synonyme de victoire. Une minute plus tard, le XV algérien récupère le ballon. La sélection nord-africaine enchaîne alors les charges efficaces qui permettent aux Lions verts d’avancer, mais le demi de mêlée algérien, contre toute attente (et toute logique ?) décide de taper dans la boîte. Ballon rendu aux Ghanéens, qui comme précisé avant, ont toujours essayé de jouer dans la relance. Un choix payant puisque l’action va donner lieu à un magnifique essai de 90 mètres qui offre la victoire aux Eagles.





Crédit vidéo : Rugby Afrique

Une réussite qui a donné lieu à de magnifiques scènes de liesse au coup de sifflet final. Le XV du Ghana a connu une belle progression ces dernières années. Ces derniers évoluaient au dernier échelon continental il y a encore trois ans, désormais ils devraient accéder aux phases de la première division internationale africaine. Une victoire historique qui permet au Ghana de continuer l’aventure en Rugby Africa Cup malgré une lourde défaite face 53-12 plus tôt en phase de poule. Pour les Algériens, mathématiquement tout reste possible, mais il semble presque impossible pour ces derniers de battre l’Ouganda, mastodonte du rugby africain, après une pareille défaite face au Ghana. Rendez-vous le 18 juillet pour voir si le miracle est possible.