VIDEO. Le All Black Akira Ioane a-t-il failli en venir aux mains avec la légende Justin Marshall ?

À la suite de la défaite des All Blacks contre l'Irlande à Wellington, des images d'une possible altercation dans les rues de la ville a fait surface.

RUGBY. Les ‘‘pires All Blacks de l’histoire’’ ? La Nouvelle-Zélande se réveille sous le chocLe week-end dernier, les All Blacks ont connu leur première défaite dans une série de tests face à l'Irlande. Deux revers de rang à domicile qui ont du mal à passer chez les supporters et qui pourrait avoir des conséquences sur le groupe et le staff. Observateur privilégié de la rencontre, Justin Marshall a notamment remis en cause les choix de sélection des All Blacks suite à leur défaite historique. A-t-il eu d'autres paroles qui n'ont pas plu aux joueurs ? Toujours est-il que sur une vidéo publiée sur Reddit, l'ancien numéro 9 des All Blacks semble avoir eu des explications avec Akira Ioane, auteur d'un essai face aux Irlandais samedi. La qualité n'est pas exceptionnelle et on n'entend pas clairement les échanges. Mais il semblerait que Ioane ait été retenu par les gens autour de lui alors que Marshall essayait de marcher vers lui. Pendant ce temps, son compatriote Caleb Clarke tentait de jouer le pacificateur en tentant de faire partir Marshall dans l'autre sens. Des images rares en ce qui concerne les All Blacks. On peut imaginer que la Fédération va mener son enquête pour savoir ce qu'il s'est vraiment passé.