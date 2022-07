RUGBY. Les ‘‘pires All Blacks de l’histoire’’ ? La Nouvelle-Zélande se réveille sous le choc

Après la déconvenue historique des All Blacks face à l’Irlande, la fédération néo-zélandaise a annoncé commencer un “travail immédiat”.

Ce dimanche 17 juillet en Nouvelle-Zélande, les tartines ont du mal à être beurrées, les mines semblent déconfites et les nouvelles sont mauvaises. Pour la première fois depuis 1994, les All Blacks perdent une série estivale face à une équipe européenne. Un scénario extrêmement rare qui indique de l’orage dans le pays du long nuage blanc. Là où le rugby est roi, la défaite est interdite. Par conséquent, les médias et officiels du pays ont rendu des comptes après le match. Mark Robinson, président de New Zealand Rugby, a publié un communiqué officiel sur les réseaux sociaux afin d’analyser la situation. Il déclare :

Félicitations à l'équipe d'Irlande pour sa victoire bien méritée hier soir, mais il est clair que la performance des All Blacks sur l'ensemble de la série n'était pas acceptable, par rapport à ce qu'ils ont reflété. Nous savons tous qu'il y a une énorme quantité de travail à faire. Notre objectif est maintenant de travailler avec Ian (Foster) et son équipe afin de bien comprendre, avant le Rugby Championship, ce qui est nécessaire pour améliorer les performances et comment procéder. Nous allons commencer ce travail immédiatement.”

Si la Fédération conforte Ian Foster à travers cette déclaration, elle n’épargne pas pour autant sa sélection mondialement reconnue. Dans les médias locaux, la performance de Sam Cane et de ses coéquipiers n’a pas non plus fait l’unanimité. La réaction la plus virulente étant sûrement celle du journaliste Jamie Wall qui qualifie cette formation de “pires All Blacks de l’histoire”. Au micro de Sky Sports, la réaction n’a également pas tardé. Pour commenter ces performances, la légende Sean Fitzpatrick se confie ainsi : “Les questions seront posées : ont-ils les bons entraîneurs ? Ont-ils le bon entraîneur principal ? Nous avons été surclassés, sans aucun doute. Les All Blacks avaient l'habitude de s'inquiéter du fait qu'ils atteignent leur pic trop tôt avant la Coupe du monde, mais au moins ce n'est plus un souci. Et quand on considère les faits suivants, il est difficile de voir comment Foster peut conserver son poste.” A la suite du match, le journaliste néo-zélandais Marc Hinton ajoute pour Stuff : “Un changement d'entraîneur doit maintenant être envisagé. Le maintien de Ian Foster à son poste doit être sur le fil du rasoir.”