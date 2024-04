VIDEO. La boulette de l'année est pour le joueur le plus expérimenté de Nationale 1 !

On a beau avoir 82 sélections avec les Pumas et jouer dans la troisième division du rugby français, des erreurs de débutants, ça arrive ! Demandez à Martin Landajo face à Narbonne.

Une fin de match douteuse

Le week-end dernier a eu lieu un match très important dans la lutte à la qualification entre Narbonne et Carcassonne, qui se partageaient la quatrième et troisième place, respectivement. Néanmoins, en cas de succès, une des deux équipes pouvait prétendre à la seconde place, qu'occupe Albi actuellement.

Cette dernière est synonyme de qualification directe pour les demi-finales, ce qui évite de passer par un potentiel quart de finale.

Lors de la fameuse rencontre, les deux équipes se neutralisaient, trouvant du succès par moment, mais ayant toutes les deux un gros rideau défensif. Pour Narbonne, un premier essai d'Ambrose Curtis, puis trois pénalités, ont permis de garder quatre points d'avance, à partir de la 43ᵉ minute de jeu.

Trop pénalisés, les Carcassonnais s'en sont remis à la botte de Gabin Michet, mais ont tout de même reçu deux cartons jaunes dans le match. De ce fait, les visiteurs étaient la quête d'un dernier essai en fin de rencontre, pour coiffer au poteau leurs "voisins" narbonnais.

À la 82ᵉ minute, alors que les Carcassonnais étaient dans le camp des locaux, avec la balle, tout le monde pensait à une dernière offensive. Néanmoins, le numéro 9 argentin, Martin Landajo, en a décidé autrement.

Celui qui a porté le maillot des Pumas à 84 reprises, qui a joué pour l'USAP, les Jaguars et qui a participé à deux éditions de la Coupe du monde a réalisé une erreur de débutant. Malgré ses 35 ans et toute son expérience, ce dernier a envoyé la balle directement en touche, pensant que son équipe était devant au score.

Dans l'incompréhension générale de ses coéquipiers, et même des adversaires, Landajo pointa du doigt le tableau d'affichage, toujours certain de la victoire des siens. Une fois son erreur comprise, ce dernier adressa ses excuses à son staff et l'ensemble des joueurs, se prenant la tête à deux mains.

Cette erreur a des conséquences au classement, car la victoire des Narbonnais leur permet de prendre quatre points d'avance sur Carcassonne, et de menacer Albi et Nice qui sont à 91 unités. Trois unités séparent alors les joueurs de Narbonne des deux premières places.

À la fin du mois, se tiendra la dernière journée de Nationale, et Nice reçoit Albi. Pour Narbonne, un déplacement solide à Suresnes est prévu, avec la quête de la seconde place.

