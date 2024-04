RUGBY. Pourquoi Toulouse refuse de regarder en arrière et de se voir trop beau avant d'affronter les Chiefs

Entre espoir de revanche et respect de l'adversaire, Toulouse se prépare à un duel décisif face aux Chiefs d'Exeter en quart de finale de la Champions Cup.

Ce dimanche, le Stade Toulousain reçoit Exeter en quart de finale de la Champions Cup. Une rencontre que les Rouge et noir prennent très au sérieux. Non seulement parce qu'il s'agit d'un match couperet. Mais aussi parce qu'ils se méfient des Chiefs. Loin d'eux l'idée de se projeter au-delà du week-end.

"Toute la semaine, on va nous dire que le Stade Toulousain est favori et qu’on ne voit pas comment on ne va pas être en demie. Moi je vous le dis, on vient de gagner un huitième, on est en quart de finale et pas plus", lance Ugo Mola chez nos confrères de La Dépêche. Le coach haut-garonnais n'aura sans doute pas besoin de trop insister sur le fait que le chemin vers la finale n'est pas une promenade de santé. CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain doit-il (vraiment) craindre les Chiefs d'Exeter ?Ses ouailles ont suffisamment d'expérience. "De toute façon, à ce stade de la compétition, il n’y a plus de petit match et nous allons nous préparer du mieux que nous pouvons, confie Antoine Dupont. Nous sommes prévenus". Si les Anglais sont arrivés à ce stade, ce n'est pas un hasard. Pour avoir aussi affronté Bath, les Toulousains savent que les Chiefs ont réalisé une grosse performance en 8e.

Ce n'est pas la première fois que Toulouse croise la route d'Exeter en Champions Cup. En septembre 2020, la formation de Premiership avait dominé le Stade en demie avant de remporter le titre au terme d'une saison complexifiée par la crise sanitaire. Quelques semaines plus tard, Toulouse gagnait sur tapis vert en raison de cas de Covid dans les rangs anglais.

Il y a donc beaucoup d'incertitudes autour de cette formation. "C’est un profil d’équipe que nous n’avons pas forcément l’occasion de rencontrer Cela ne s’est pas bien passé la dernière fois que nous les avons croisés, du temps a passé depuis." Le Tricolore de rappeler que de nombreux joueurs sont partis. CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain privé d’un joueur du XV de France pour le quart de final face à ExeterCôté toulousain, on n'avait pas bénéficié de la meilleure des préparations. "On avait dû se changer dans une tente, sur un parking…", se souvient Mola. Avant de rajouter : "On avait eu de la casse, on était parti sans remplaçant en seconde ligne. Rory (Arnold) s’était blessé et cassé le bras là-bas". Cette fois-ci, Toulouse ne compte rien laisser au hasard, de la récupération à la préparation de la rencontre. ''Ils gardent cette qualité de jeu et cette capacité à être âpre sur les contacts, à monter fort en défense." Avec notamment un Greg Fisilau qui fait partie des meilleurs plaqueurs de la compétition (75).

Si on regarde les stats collectives des Chiefs, ils ne sont peut-être pas les plus efficaces pour battre des défenseurs (derniers des équipes encore en lice) ou bien pour franchir (30 franchissements contre 65 pour Toulouse). Mais ils sont avec le Stade l'équipe qui avance le plus sur la ligne d'avantage. De plus, et malgré un carton rouge reçu, c'est le deuxième club le moins pénalisé parmi les formations encore présentes.

Des chiffres que les Toulousains ont très certainement en tête avant ce quart de finale. "Il faut qu’on prenne l’adversaire, suffisamment au sérieux pour essayer de passer un tour de plus", souffle Mola. Dupont d'ajouter avec réalisme : "il va falloir que nous continuions surtout de jouer notre rugby dans sa globalité comme nous sommes capables de le faire par moments." Un match appliqué de la première à la dernière seconde. Voilà ce qu'entend réaliser Toulouse pour retrouver le dernier carré pour la 16e fois de son histoire. Vos matchs de rugby Toulouse/Exeter et Leinster/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?