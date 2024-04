CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain privé d’un joueur du XV de France pour le quart de final face à Exeter

Lors de la victoire aisée du Stade Toulousain face au Racing, un international du XV de France s’est blessé et manquera le quart de finale face à Exeter.

Si Toulouse n’a pas eu de trop de difficultés à accéder au stade des quarts de finale, après une large victoire contre les Parisiens du Racing (31 à 7) en huitièmes de finale de Champions Cup.

Tout ne s’est pas passé au mieux pour les coéquipiers d’Antoine Dupont, puisqu’ils ont perdu un international sur blessure : Pierre-Louis Barassi.

L’ancien centre du LOU, remplacé en cours de match par Paul Costes à cause d’un problème physique au niveau des côtes, sera absent plusieurs semaines.

Au micro de France Bleu, l’entraîneur de la défense du Stade Toulousain Laurent Thuéry a évoqué cette absence.

Il a une blessure au cartilage, au niveau des côtes. Il va être éloigné des terrains à cause de ce cartilage.’’

Des doutes sur la composition toulousaine

Si le centre champion du monde avec les moins de 20 ans Paul Costes, semble être le favori pour remplacer Pierre-Louis Barassi, plusieurs options s’offrent à Ugo Mola et son staff.

On pense notamment aux centres internationaux Sofiane Guitoune et Santi Chocobares qui pourraient intégrer le XV titulaire pour le quart de finale de Champions Cup.

Le Stade Toulousain a aussi l’option de faire basculer des joueurs polyvalents comme Juan Cruz Mallia et Blair Kinghorn. Le champion de France en titre sera, dans tous les cas, obligé de modifier sa composition pour la réception d’Exeter.

D’autant plus qu’un retour est à prévoir pour le club de la ville rose et pas des moindres, le buteur du XV de France : Thomas Ramos.

Touché à la crête iliaque contre l’UBB, le joueur passé par Colomiers va peut-être faire son retour contre les Anglais ce dimanche. La décision aura lieu ce mercredi, selon Laurent Thuéry.

On va attendre la reprise des entraînements mercredi pour voir comment il se sent, et on avisera tous ensemble pour prendre la meilleure option pour nous.’’

Un renfort de poids, d’autant plus que Romain Ntamack, brillant depuis sa reprise et en grande forme malgré un retour de blessure, va éventuellement avoir besoin d’un peu de repos pour ne pas trop enchaîner.

Thomas Ramos au poste de numéro 10 avec l’Ecossais Blair Kinghorn à l’arrière est donc une possibilité probable pour Ugo Mola.

On ne va peut-être pas se priver de Thomas trop longtemps s’il est valide’’

Quoi qu’il en soit, le Stade Toulousain sera favori dans ce quart de finale face à Exeter, qui a gagné son ticket de justesse après une courte victoire sur le terrain de Bath.