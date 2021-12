VIDEO. INSOLITE. Béret et saucisse de Toulouse, les supporters de l’UBB chambrent le Stade Toulousain !

Dans une vidéo de quelques secondes, le groupe de supporters bordelais des United UBB a chambré son adversaire de la veille.

Le chambrage fait partie du sport. Et il est d’autant plus appréciable quand il est fait avec bonne humeur et rigolade ! C’est ce qu'ont fait les supporters de l’association United UBB. Dans la matinée du 05 décembre, ils ont posté une vidéo où on y voit un fan bordelais, surplombé de drapeaux de son club. Accompagné d’un verre de vin rouge - à consommer avec modération-, il déguste un plat de saucisse lentilles. Le clin d’œil aux célèbres saucisses de Toulouse crève l’écran.

RUGBY. TOP 14. UBB vs ST, le match vu depuis les réseaux sociaux

Que cela soit sur les réseaux après la rencontre ou le jour J directement au stade, nombreux sont ceux qui ont loué l’accueil réservé aux locaux. L’international Cameron Woki a réagi à cette arrivée sur son compte twitter. Il dit : “En 5 ans de club, je n’ai jamais vu un accueil aussi incroyable à l’arrivée du bus. Un grand merci aux supporters qui sont toujours là malgré la météo. Merci Bordeaux, merci Chaban, merci à tous”. Il complète ses propos en conférence de presse : "Les supporters nous ont accueillis avec beaucoup de bruit dès l'arrivée du bus, ça a dicté le ton du match. C'est un temps fort pour le club et les supporters, pour arriver à notre objectif, il faut battre tout le monde". Le demi-de-mêlé Maxime Lucu a, lui aussi, réagi à ce soutien remarqué face à la presse. Il déclare : “On a senti le soutien des supporters, l’ambiance a été énorme”.

VIDEO. TOP 14. Le résumé du match et les réactions de la victoire bordelaise face à Toulouse !Au micro de Canal +, Christophe Urios a également évoqué l’importance de cette victoire pour le peuple bordelais :

C’est un match important pour nous. Ça a dépassé le simple cadre d’un match de rugby. Ce n'était pas seulement le premier contre le deuxième ou la 12ème journée de Top 14. C’est pour ça que j’en parlais comme d’un match pour les seigneurs. Il y avait deux belles équipes et des grands joueurs. Mais ce match avait une connotation importante pour nous. C’était une communion. L’année dernière, on n'avait pas pu vivre une saison incroyable avec notre public. Il nous manquait quelque chose. Aujourd’hui, c’était l’occasion de montrer que le rugby à Bordeaux est important et qu’il avance, ici et dans la région.”