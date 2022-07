VIDÉO. Il y a un an jour pour jour, les Bleus réalisaient l'un des exploits de l'année face à l'Australie

Le 13 juillet 2021, le XV de France d'Anthony Jelonch l'emportait sur les terres australiennes, pour la première fois depuis 31 ans. Magique.

Samedi dernier, le XV de France remportait son second test (et par conséquent la tournée) face au Japon, sur le score de 15 à 20. Une victoire qui ne restera pas dans les annales, même si cette dernière permis aux Bleus de devenir premiers au classement mondial. En revanche, un autre succès des hommes de Fabien Galthié restera gravé dans les mémoires pendant longtemps : celui obtenu en Australie, il y a un an jour pour jour. En effet, cette victoire est devenue historique à bien des égards ! Tout d'abord parce que ce fut la première fois depuis 1990 (soit 31 ans) qu'une équipe de France réussit à s'imposer en Australie. Mais aussi parce que ce succès fut glané dans les tous derniers instants, et par une équipe composée pour la plupart de jeunes joueurs inexpérimentés au niveau international ! Un exploit retentissant donc, qui démontra une fois de plus le vivier incroyable dont disposent actuellement Fabien Galthié et son staff.

XV DE FRANCE. Qui a réellement bousculé la hiérarchie durant cette tournée ?Malheureux lors du premier test, Melvyn Jaminet, alors jeune arrière n'ayant disputé aucun match en Top 14, réalisa un match incroyable à Melbourne. Auteur d'un sans faute face aux perches (8/8, 23 points), il fut l'un des héros de cette rencontre, inscrivant la pénalité décisive (26-28). Mais ce n'était pas le seul ! Les charges de Danty, l'essai de Penaud, la dernière mêlée récupérée... Tout fut incroyable en ce 13 juillet. Un succès dingue, à l'image de cette tournée en Australie qui, même si elle n'a pas été victorieuse, a rendu fière tout le rugby français.

