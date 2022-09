VIDÉO. ‘‘Hey, la f*rme !’’ Excédé, Mapimpi met Nic White au silence devant l’arbitre

Agacé par le bavardage incessant de son adversaire, l’ailier sud-africain n’y est pas allé par quatre chemins pour se faire comprendre.

Ce samedi 3 septembre en Australie, les Wallabies recevaient les Springboks pour la 4ᵉ journée de Rugby Championship. Un match capital pour les deux équipes puisque chacune d’entre elles a déjà perdu au moins une ou deux rencontres. Dans ce climat, beaucoup de tensions ont été observées. C’était notamment le cas d’Eben Etzebeth et d’Allan Alaalatoa qui se sont rattrapés dans le plus beau remake d’un duel Bakkies Botha et Census Johnston. En parallèle, il y a également eu une autre altercation, moins physique, mais beaucoup plus expéditive ! À l’heure de jeu, les champions du monde sud-africains mènent 3 à 17. Bonus offensif en poche, Mapimpi et ses coéquipiers lancent une offensive dangereuse sur l’aile et près des 22 mètres adverses. Une avancée qui sera stoppée par un en-avant volontaire (très moche) d’un Australien. Jugé hors-jeu par Ben O’Keeffe, l’arbitre accorde une pénalité avantageuse aux Boks. Cette décision n’est visiblement pas du goût de Nic White qui râle auprès de l’arbitre, jusqu’à ce que Makazole Mapimpi lui assène un sec : “ Hey, la ferme !” Une déclaration faite devant l'arbitre, mais qui lui vaudra juste un petit geste de la main. RUGBY. VIDEO. Eben Etzebeth a failli manger un Wallaby lors de cet énorme accrochage

Pour demander à quelqu’un de se taire, on peut proposer plusieurs attitudes. Peu importe la langue, l’humain a pris un malin plaisir à construire des insultes et répliques tout aussi originales les unes que les autres pour faire taire ceux qui aboient un peu trop. Pour Mapimpi, ce n’est pas le chemin de l’élégance et de la poésie qui a été pris, mais ça a au moins le mérite d’être clair ! Au pays, beaucoup ont apprécié la réaction du Springboks, car depuis le match aller, Nic White est copieusement haï des supporters sud-africains pour sa simulation. Certains sur les réseaux ont même qualifié Mapimpi de “héros national” pour sa déclaration. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que l’ailier Springboks n’est pas le premier, et ne sera pas non plus le dernier à demander au 9 adverse de se taire. Soyez-en sûr… VIDÉO. Un Oscar pour la giflounette ? La simulation de Nic White fait débat