VIDÉO. Un Oscar pour la giflounette ? La simulation de Nic White fait débat

Face à l’Afrique du Sud, le demi de mêlée australien Nic White a subi une faute de Faf De Klerk. Problème ? Il en a un peu rajouté.

La situation est d’autant plus drôle que la faute du Sud-Africain est flagrante. Samedi 27 août, les Wallabies l’ont emporté face aux Springboks. Cette belle victoire (25 à 17) en terre océane permet aux Gold an Green de laver légèrement la défaite face aux Argentins lors de la précédente journée de Rugby Championship. Cependant, quelques actions ont retenu l’attention du public et des observateurs plus ou moins connus. Ainsi, quand le numéro 9 sud-africain Faf De Klerk met une giflounette à son vis-à-vis, la toile s’enflamme. RUGBY. VIDEO. Cad-deb destructeur de Koroibete sur Pollard et les Wallabies corrigent les Boks



Côté sud-africain, les supporters crient au scandale au vu de l’exagération ridicule de Nic White après le coup. En Australie, toute cette histoire semble plutôt être prise à la rigolade. Sur le terrain, le champion du Monde à la chevelure flavescente a écopé d’un carton jaune. Il faut dire que, si la gifle est plutôt ratée, le joueur n’a pas vraiment été malin. Son geste a lieu à côté de l’arbitre et paraît volontaire. On notera même la technique du “J’arme 2 fois mon bras pour te montrer que je vais bien t’en mettre une”. Tout simplement lunaire.

Ainsi, des supporters Springboks ont réagi avec rage et colère. Par exemple, on peut isoler les commentaires faits par les consultants sud-africains sur la chaîne Super Sport. Les observateurs de cette chaîne estiment pour certains que “Nic White aurait dû avoir un carton pour un acte pareil”, quand d’autres considèrent que “cette action est le geste le plus embarrassant de sa carrière.” Plus engagés, certaines personnalités sud-africaines ont déclaré que cet acte “était une honte pour le rugby mondial” et le présentateur TV Derek Alberts demande, lui, des excuses publiques du joueur.

En Australie, les blagues se sont enchaînées sans interruption pendant et après la rencontre. Bien évidemment, les comparaisons avec la cérémonie des Oscars ont été faites des centaines de fois. On a également vu des images de fausses marches blanches et de deuils accompagnant la simulation du joueur. Mais la meilleure performance a sans doute été ce supporter qui attendait les Wallabies à l’aéroport et demandait au joueur de signer dans le célèbre club de football Manchester United. Décidément, quand il s’agit de chambrer, les rugbymen ont du talent.

