RUGBY. VIDEO. Cad-deb destructeur de Koroibete sur Pollard et les Wallabies corrigent les Boks

L'Australie a dominé l'Afrique du Sud ce samedi lors de la troisième journée du Rugby Championship. Marika Koroibete a inscrit un très bel essai pour les Wallabies.



Battus il y a deux semaines en Argentine, les Wallabies ont superbement réagi en prenant le meilleur sur l'Afrique du Sud ce samedi. Fraser McReight s'est offert un doublé (2e, 57e) tandis que le troisième essai australien a été l'oeuvre de Marika Koroibete après avoir assis Pollard sur les appuis. Les Boks n'ont jamais semblé être dans le match. Il a fallu attendre la 75e pour voir l'Afrique du Sud marquer à deux reprises. Mais la victoire avait déjà choisi son camp. Les champions du monde ont pourtant eu plus de possession et plus avancé que les locaux. Mais ils ont manqué de réalisme face à des Australiens pénalisés à 15 reprises. L'Afrique du Sud, qui avait bien entamé la compétition par une victoire sur les All Blacks, enchaîne donc avec une nouvelle défaite. Le match retour la semaine prochaine promet d'être animé.