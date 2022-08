VIDÉO. Grâce à des crochets DÉMENTIELS, ce jeune de Clermont a littéralement fait danser son adversaire

Lors de la deuxième étape de l'IN EXTENSO SUPER SEVENS se déroulant à La Rochelle, le jeune joueur de l'ASM Lionel Meermans a réalisé l'une des actions du week-end.

Ce week-end se déroulait à La Rochelle la deuxième étape de l'IN EXTENSO SUPER SEVENS, opposant toutes les équipes du Top 14, ainsi que Monaco et les Baabaas. Pour rappel, ces trois étapes estivales permettront de déterminer quelles seront les 8 formations à se qualifier pour la finale, qui se déroulera comme chaque année à la Paris la Défense Arena. Et si la semaine dernière, ce fut la Section Paloise qui l'emporta (empochant par la même occasion son billet pour Nanterre), cette deuxième étape à La Rochelle vit les joueurs de Monaco Sevens s'imposer en patron, prenant leur revanche sur Pau en finale. Si ces deux formations ont été les deux meilleures ce week-end, une autre a particulièrement retenu notre attention, grâce à une action tout simplement géniale : l'ASM Clermont. Car oui, même si cette dernière n'a terminé qu'à la 10ème place de l'étape, l'équipe Seven de Clermont nous a offert l'un des plus beaux essais du week-end...

7 bonnes raisons d'assister aux étapes de l'In Extenso Supersevens cet étéBattus d'entrée par Pau, les Clermontois ont donc croisé le chemin du MHR lors des matchs de classement. Une rencontre à sens unique, qui a vu les Auvergnats l'emporter largement 41 à 7. Et parmi les 7 essais inscrits lors de cette rencontre, un fut particulièrement incroyable. Après une mauvaise passe, le jeune joueur de l'ASM Lionel Meermans hérite du ballon dans le camp adverse. Celui-ci travaille son adversaire, avant de l'humilier avec plusieurs appuis diaboliques. Débarrassé de son vis-à-vis, Meermans a ensuite pu décaler son coéquipier Alexandre Monarque. Tout simplement magnifique.