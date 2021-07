7 bonnes raisons d'assister aux étapes de l'In Extenso Supersevens cet été

Les trois étapes de l'In Extenso Supersevens auront lieu cet été au mois d'août du côté d'Aix-en-Provence, Toulouse et La Rochelle.

C'est l'occasion de retourner au stade pour voir du rugby !

Voilà plus d'un an que la situation sanitaire empêche la grande majorité des supporters d'assister aux matchs de rugby. Les tambours et les drapeaux ont été rangés au placard pendant de longs mois. Mais le temps est venu de les ressortir et de retrouver les tribunes. Alors chauffe-toi les cordes vocales et prépare tes meilleurs chants de supporters pour encourager ton équipe favorite.

Réservez vos billets pour l’In Extenso Supersevens

Parce que le Seven, c'est moins compliqué que le XV

Tu trouves les règles du rugby trop compliquées ? Tu ne sais jamais pourquoi l'arbitre siffle en mêlée ? Avec le rugby à 7, pas de prise de tête pour savoir si c'est le pilier droit qui a poussé en travers. Pas besoin de passer 15 minutes à regarder le ralenti pour savoir si le ballon a bien passé la ligne. Tout s'enchaîne très vite : plaquage, ruck, sortie de balle, offload, cad-deb et bim ESSAI ! À peine le temps de reprendre son souffle que c'est reparti !

C'est l'occasion de ressortir ce vieux costume de lutteur mexicain sans avoir peur d'être trop moulé dedans

Le rugby à 7, c’est du spectacle sur le pré, mais aussi dans les tribunes où les supporters sont généralement déguisés et mettent l'ambiance ! Les costumes les plus fous, les perruques les plus colorés, les maquillages les plus originaux font partie de l'ADN du rugby à 7.

On y verra peut-être l'une des futures pépites du XV de France

Le XV de France a retrouvé des couleurs ces derniers mois avec des succès de prestige au Pays de Galles ou plus récemment en Australie. Plusieurs joueurs s'imposent petit à petit comme des références au niveau mondial. Mais derrière, ça pousse également comme on a pu le voir lors de la coupe d'Automne des nations et de la tournée face aux Wallabies. Le vivier tricolore regorge de talents. Certains, vu avec les Bleuets et même avec le XV de France seront sans doute alignés lors des étapes de l'In Extenso SuperSevens pour acquérir du temps de jeu, de l'expérience et de la confiance.

Un tournoi de rugby à 7, c'est un peu comme des phases finales pour tout le monde

Le format de l'In Extenso SuperSevens donne sa chance à toutes les équipes du Top 14 d'aller décrocher un titre. On le sait, la saison est longue et toutes les équipes en lice ne pourront pas se qualifier pour les phases finales. Pourtant, elles ont ici l'occasion d'aller chercher un titre sans pour autant avoir à batailler pendant de longs mois. Ce n'est peut-être pas le Brennus, mais ça reste un titre de champion de France.

Parce qu'on pourrait y voir des stars du circuit mondial

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du circuit mondial de rugby à 7, l'international tricolore Tavite Veredamu a rejoint le LOU cet été. On peut imaginer qu'il fera partie de l'équipe lyonnaise alignée lors de l'une des étapes de l'In Extenso Supersevens pour amener toute sa science des offloads et sa vitesse. Qui sait, le LOU alignera peut-être également Josua Tuisova, champion olympique à Rio avec les Fidji, tandis que le Racing 92, tenant du titre pourrait faire appel à Virimi Vakatawa. L'ancienne star de France 7 faisait partie des pointures du circuit avant de revenir au sein de la formation francilienne. Pour rappel, le Toulousain Kolbe a aussi fait les beaux jours de l'Afrique du Sud à 7 tandis que son néo-coéquipier Tim Nanai-Williams a représenté les Samoa au niveau mondial.

Parce que Toulouse pourrait réaliser un triplé inédit en 2021

Le Stade Toulousain a dominé la concurrence lors de l'exercice 2020/2021 en remportant la Champions Cup et le Top 14, réalisant au passage un superbe doublé. Une performance que peu d'équipes en France ont réussie. Avec des joueurs comme Lebel ou encore Epée, l'effectif toulousain est tel que le club pourrait bien aller chercher un troisième titre cette année en allant remporter l'Inn Extenso Supersevens. A suivre...

En bref

Les trois étapes de l'In Extenso Supersevens se dérouleront les 14, 21 et 28 août à Aix-en-Provence, Toulouse et La Rochelle .

. La grande finale, quant à elle, se déroulera le 13 novembre à la Paris La Défense Arena de Nanterre .

. Pour acheter vos billets pour ces étapes qui s'annoncent prometteuses, cliquez sur le bouton ci-dessous !

Réservez vos billets pour l’In Extenso Supersevens