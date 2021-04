VIDEO. Gabriel Lacroix : ''c'était une grave erreur, aujourd'hui je regrette''

Après une carrière brutalement arrêtée en 2018, l’ancien ailier de La Rochelle Gabriel Lacroix décrypte son lien au professionnalisme et exprime quelques regrets.

RUGBY. À seulement 27 ans, Gabriel Lacroix raccroche les cramponsGabriel Lacroix a fait chavirer les tribunes de Top 14 et de Pro D2 de 2011 à sa terrible blessure en 2018 contre l’Ulster en Champions Cup. Une blessure au genou dont il essaiera de se remettre pendant 3 ans avant de prendre officiellement sa retraite en 2021. Un “petit saut de rien du tout, une réception… ” comme il l’exprime dans une interview pour Provale, le syndicat des joueurs de rugby français. Une carrière stoppée brusquement alors que le joueur connaissait quelques mois avant sa première sélection chez les Bleus.

“Le côté étude, le côté formation, je l’ai laissé de côté. Et je le regrette aujourd’hui”

Une vidéo introspective où le joueur évoque la naissance de son fils, mais surtout l’importance des études dans le monde du sport professionnel. Un accès à l'apprentissage en parallèle de la carrière de joueur professionnel que l’international décrit comme “un gain de temps énorme”. Il évoque le soutien de Provale dans sa carrière puis sa reconversion et incite les jeunes joueurs à ne pas négliger leurs études. L’organisation aide régulièrement les joueurs dans cette démarche. En 2019/2020, Provale Formation avait accompagné 300 joueurs.

Pour rappel, Gabriel Lacroix a évolué en jeune au FC Auch. Il commence sa carrière professionnelle en 2011 à Albi en Pro D2. Grâce à sa belle explosivité et sa solidité défensive, il est repéré par le Stade Rochelais 4 ans plus tard. En 2016-2017, il marque 10 essais en championnat, aucun français n’avait fait mieux cette saison-là Avec comme performance notable, un quadruplé inscrit contre Bayonne en l’espace de 12 minutes en décembre 2016. Un record qui tient toujours.