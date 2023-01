VIDÉO. FRANCE 7. À Hamilton, Épée, Iraguha and co avaient du feu dans les jambes

Pour cette 4ème étape du circuit mondial World Rugby, France 7 a tout donné pour finir à la 4ème place du tournoi d'Hamilton. Un week-end qui aura vu les Français inscrire de nombreux essais splendides.

VIDEO. En excès de vitesse, Nelson Épée prend le périphérique pour déposer la défense anglaiseCe week-end avait lieu la 4ème étape du circuit mondial World Rugby consacré au Seven. Un tournoi qui se déroulait à Hamilton en Nouvelle-Zélande, et lors duquel France 7 a réalisé une excellente performance. En effet, les coéquipiers de William Iraguha ont réussi à décrocher une très encourageante 4ème place, en battant notamment les Samoa ainsi que l'Afrique du Sud. Malheureusement, les Tricolores chuteront largement en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande (38-0), avant de perdre de nouveau pour le match de la 3ème place face aux États-Unis. Néanmoins, ces deux revers ne changeront en rien la bonne prestation globale de l'équipe de France. D'autant que nos Frenchies ont fait parler leurs cannes de feu lors de cette étape ! Ce fut notamment le cas du Toulousain Nelson Épée, auteur de 4 réalisations. Pour ce faire, on a donc décidé de vous partager tous les essais français inscrits lors de cette étape. Régalez-vous !

Revivez les 𝟏𝟓 𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢𝐬 inscrits par nos Tricolores de #France7 lors de la 4ème étape du circuit mondial @WorldRugby7s à Hamilton 💪 #NZ7s



🏉 Mention spéciale à Nelson Épée pour ses 4 réalisations 😍 pic.twitter.com/9pN73r85sA — France Rugby (@FranceRugby) January 24, 2023

VIDEO. France 7 a sauvé une situation désespérée grâce à sa défense pour l'essai de la victoire !