VIDEO. France 7 a sauvé une situation désespérée grâce à sa défense pour l'essai de la victoire !

L'équipe de France de rugby à 7 a eu chaud aux miches face aux Samoa à Hamilton. Une superbe défense a permis aux Tricolores de l'emporter.

Ce week-end, les équipes de France de rugby à 7 participent à l'étape d'Hamilton en Nouvelle-Zélande. Après la première journée, elles ont toutes les deux réussi à se qualifier pour le tableau principal. Les Féminines sont passées par la petite porte avec seulement une victoire en trois matchs. Malgré un sévère revers 43 à 0 contre l'Australie, elles retrouveront l'Irlande en quart. Du côté des hommes, ils ont relevé la tête après la défaite contre les Fidji 26 à 10 pour remporter leurs deux autres rencontres. Ils ont notamment dominé les Samoa, vainqueurs au Cap, lors d'un match disputé et marqué par la superbe défense des Tricolores.

🇫🇷 looking on 🔝@FranceRugby pull off a huge win over the Cape Town champs!#NZ7s | #HSBC7s pic.twitter.com/EzAGJR5pho — World Rugby 7s (@WorldRugby7s) January 21, 2023

Alors qu'ils menaient 14 à 10 grâce aux réalisations de Paulin Riva (5e) et Aaron Grandidier (9e), ils ont eu chaud aux miches lors que les Îliens ont trouvé la faille dans leur défense. Celle-ci s'est néanmoins rattrapée de fort belle manière. Battu dans un premier temps, Thomas Carol n'a pas abdiqué pour autant. Il est revenu sur le porteur de balle et a sauvé la patrie. Mais ce n'est pas tout. Il s'est relevé pour plaquer, provoquant la perte du cuir au profit de Laugel qui a mis les cannes en bord de touche avant de servir le Toulousain Epée. Celui-ci a tenté l'extérieur mais il s'est ravisé et a donné à Varian Pasquet. Lequel a fait vivre l'ovale pour la réalisation décisive de Rayan Rebbadj. Score final, 21 à 10. Les Bleus affronteront l'Afrique du Sud ce samedi soir.