VIDÉO. Fins de match épiques : les All Blacks prennent un malin plaisir à crucifier les Springboks

Les All Blacks ont partagé une vidéo de leurs victoires sur le fil face aux Springboks à quelques heures de leurs retrouvailles. Un pur régal.

Ce samedi, Néo-zélandais et Sud-Africains se retrouvent un peu plus de deux ans après leur dernière confrontation, lors de la Coupe du Monde 2019 (23-13 en faveur des Blacks) Cette fois, ce sera pour le compte du Rugby Championship. Et les All Blacks, intraitables jusqu'à présent et en pole pour remporter la compétition affronteront des Springboks en proie au doute après deux défaites survenues face aux Australiens. Et ce n'est pas les victoires précédentes contre l'Argentine ou lors de la Tournée des Lions qui viendront rassurer les partenaires de Siya Kolisi. Un match qui fait donc saliver entre deux oppositions de style. Un jeu très ouvert côté néo-zélandais, basé certes sur une conquête certes solide mais fait d'un jeu de mouvement perpétuel face à un jeu beaucoup plus restrictif côté sud-africain, jamais avare de combats et ultra solides en conquête. Un affrontement entre les deux meilleures nations de l'histoire (3 Coupes du Monde chacune). Bref, vous l'aurez compris, on s'attend à une très grosse rencontre au Queensland Country Bank Stadium ce samedi sous les coups de 9h05 (heure française). L'occasion pour nous de revivre des matchs d'anthologie entre ces deux formations.

Nouvelle-Zélande/Afrique du Sud, 100 ans d'une rivalité exacerbée par des matchs de légende

Les All Blacks ont récemment partagé une vidéo de leurs plus beaux ''finish'' face à l'Afrique du Sud. On retrouve notamment cette victoire totalement folle à Johannesburg en 2010, où menés de 5 points à 4 minutes du terme, les Néo-zélandais finissent par l'emporter (29-22). On ne vous en dit pas plus. Régalez-vous.