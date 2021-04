VIDEO. FLASHBACK. En 2018, Castres surclassait Toulouse pour filer vers le Brennus.

Avant le derby de ce week-end, retour sur le dernier match marquant entre Castres et Toulouse en Top 14.

Le contexte

Nous sommes en 2018, et le Stade Toulousain revit. Douzièmes et premiers non-relégables la saison précédente, les hommes d’Ugo Mola se sont totalement relancés, au point d’intégrer à nouveau le Top 6. Pas comme demi-finaliste, certes, mais en terminant à une belle 3e place de la phase régulière.

Les voilà grands favoris d’un barrage disputé à domicile face au 6e, et dernier qualifié, le Castres Olympique.

De son côté, le CO se présente comme un outsider, mais a des raisons d’y croire. Après 40 ans de disette, les Castrais se sont imposés à Ernest-Wallon pour la première fois, quelques semaines auparavant. Et restent sur trois victoires consécutives face au voisin…

Le match

Le derby de ce samedi sera-t-il autant disputé ? S’il ne s’agit “que” d’un match de championnat, un parfum de phases finales planera sur la pelouse. Un succès tarnais peut être déterminant dans la course à la qualification... Il y a trois ans, ce sont bien les hommes de Christophe Urios qui avaient pris les commandes d’entrée en inscrivant le premier essai par Armand Battle, vainqueur d’un duel en bout de ligne face à Thomas Ramos.

Ce dernier se rattrape avec deux pénalités, mais Rory Kockott maintient les locaux à distance, avec - là aussi - une pénalité. La seconde période vient confirmer que les Dieux du rugby ont choisi leur camp. En force, Armand Battle y va de son doublé.

A 23-6, Toulouse est obligé de jouer son va-tout, et franchit la ligne de craie par Ghiraldini, profitant au passage d’un carton rouge de Jenneker pour un coup de poing sur Maxime Médard. Las, le CO l’emporte 23-11 et file vers le Brennus...

Les équipes

En trois ans, les équipes ont évolué, mais finalement assez peu. Côté toulousain, seuls Fickou, Fritz et Bézy manquent à l'appel dans la ligne de 3/4. Chez les avants, Faasalele, Gray et Maestri ne sont plus là. Mais le XV de départ aligné ce week-end par Ugo Mola pourrait être très proche de celui choisi en 2018...

10 bonnes raisons de regarder le derby © Castres - Toulouse

Côté castrais, on jurerait que la charnière Kockott - Urdapilleta sera encore là pour faire des misères aux Rouge et Noir...

Toulouse Castres 15 : Ramos 15 : Dumora 14 : Kolbe 14 : Battle 13 : Fickou 13 : Combezou 12 : Fritz 12 : Taumoepeau 11 : Médard 11 : D. Smith 10 : Holmes 10 : Urdapilleta 9 : Bézy 9 : Kockott 8 : Cros 8 : Vaipulu 7 : Faasalele 7 : Babillot 6 : Elstadt 6 : Caballero 5 : Maestri 5 : Jacquet 4 : R. Gray 4 : Lassalle 3 : Faumuina 3 : Kotze 2 : Marchand 2 : Jenneker 1 : Baille 1 : Tichit 16 : Ghiraldini 16 : Rallier 17 : Pointud 17 : Stroe 18 : Tekori 18 : Capo Ortega 19 : Madaule 19 : Mafi 20 : T. Gray 20 : Vialelle 21 : Doussain 21 : Tupou 22 : Mjekevu 22 : Radosavljevic 22 : Aldegheri 22 : Fa'anunu