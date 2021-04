10 bonnes raisons de regarder le derby © Castres - Toulouse.

L’attente est terminée, le Top 14 fait son grand retour ce week-end ! On vous donne dix raisons de mater le derby entre Castrais et Toulousains...

Le 6 Nations, c’est sympa. La coupe d’Europe ? Ouais, pas mal. Mais demandez aux joueurs le trophée emblématique du rugby français. Tous vous citeront le bouclier de Brennus… Après des semaines sans rugby local (c) , le retour du TOP 14 fait plaisir, avec cette dernière ligne droite et cette course aux phases finales qui s’annoncent palpitantes.

Castres peut encore le faire

Une défaite n’anéantirait pas les chances de qualification tarnaise. Mais le CO ferait bien de gagner ce samedi, face à un Stade Toulousain leader du championnat qui aura sans doute laissé des forces dans sa campagne européenne… A six journées de la fin, Castres ne compte que cinq points de retard sur la 6e place, occupée par le LOU. Autant vous dire qu’un succès serait un message envoyé à la concurrence, en plus d’une bonne opération sportive.

La concu’

Les obsèques du Prince Philip sur la 2, Chasseurs d’appart sur la 6, une énième redif’ de NCIS sur la 9… La concurrence ? Quelle concurrence ?

Canal+ plutôt que Disney+

A force d’être enfermé, on a fait le tour des plateformes de streaming. Netflix, Disney+, Amazon Prime Video… C’est sympa (encore plus quand on un pote nous file les codes), mais après avoir regardé trois fois Elite, et l’intégralité des Avengers, on se rend compte que le catalogue n’est pas si fourni. Qui dit sport en direct, dit contenu inédit et original. Ouf.

Très beau, même. Et on ne le dit pas assez. D’ailleurs, on publie cet article simplement pour en parler.

C’est un derby ©

Pierre-Yes Revol le dit lui-même dans L'Équipe. La rivalité entre les deux clubs est “nécessaire”, rappelant que Castres a longtemps vécu dans l’ombre toulousaine. “C’est toujours un défi pour l’équipe de la sous-préfecture de défier celle de la capitale régionale, un défi très dur à relever.” Le CO veut bousculer la hiérarchie, et l’assume.

Ou en tout cas, ce qui s'en rapproche le plus

Agen et Bordeaux ? 140km de distance. Brive et Clermont ? 173. Pau et Bayonne ? 113. Agen et Toulouse ? 94. Bayonne et Biarritz ? Pas du Top 14. Paris et le Racing ? Pas d'ambiance. Un derby, ça se déguste. Et il y en a finalement peu, en Top 14... Même sans supporters dans les stades, ces matchs sont à part. Et il convient d'en faire des événements pour que la fête ait lieu, même à domicile.

Toulouse revanchard ?

A l’aller, les Castrais avaient d’ailleurs tenu tête au champion de France en titre. Un essai de Combezou avait répondu à une réalisation de Mauvaka, et les deux équipes s’étaient séparées sur un score de parité, 16 à 16. Après l’égalisation de Benjamin Urdapilleta sur une pénalité en fin de match, Zack Holmes avait eu l’occasion de donner la victoire aux Rouge et Noir. Mais son drop était passé à côté.

On peut débattre sur la pizza à l’ananas, ou le fait de mettre le lait avant les céréales. Mais on ne peut pas débattre sur le niveau de Cheslin Kolbe. Un match de rugby avec le Bok sur la pelouse est forcément un beau match de rugby.

T’es confiné de toute façon !

Du soleil, de la neige, de la pluie… Ces dernières semaines ne nous ont rien épargné. Et si la météo promet d’être clémente ce week-end, on te rappelle que tu es censé être confiné. Alors va plutôt faire ta balade (masquée) le matin, et profite du match, installé(e) dans le canapé.