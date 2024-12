VIDÉO. Essai de funambule ! Lebel accélère pour une entame parfaite du Stade Toulousain

Ce dimanche, le Stade Toulousain a lancé sa campagne de Champions Cup face à l’Ulster, le tout ponctué par un bel essai de Matthis Lebel.

Le Stade Toulousain entame sa saison de Champions Cup 2024-2025 à la maison. Sous la pluie, les Rouge et Noir défient l’Ulster, ce dimanche 8 décembre. Une confrontation sur laquelle Toulouse n’a pas voulu faire l’impasse.

Preuve en est, les trois quarts toulousains ont signé un essai sur la première action du match. Après un coup d’envoi capté par l’Ulster, les Irlandais dégagent au pied et tentent de mettre les locaux sous pression.

Cependant, c’est un jeu auquel il ne faut pas jouer avec le Stade Toulousain. Ainsi, les arrières profitent d’un petit chaos pour emprunter les brèches de la défense adverse. Après un bel offload de Pierre-Louis Barassi, Thomas Ramos transmet rapidement à Matthis Lebel. Ensuite, l’ailier accélère et dépose son ex-coéquipier Werner Kok.

Alors que la défense irlandaise essaye de le pousser en touche, l’international français se tord et déploie son bras pour inscrire le premier essai de la rencontre. Après seulement une minute et 25 secondes de jeu, le Stade Toulousain inscrit le premier essai de sa saison internationale.

Toulouse en mission

Champion en titre, Toulouse veut conserver son titre avec la manière. Plus tôt dans l’après-midi, l’Union Bordeaux-Bègles a battu Leicester avec la manière, au sein de la même poule. Ainsi, les Toulousains veulent signer un carton plein face à la province d’Irlande du Nord, pour mener les débats rapidement.

De plus, le Stade Toulousain a toujours eu une relation spéciale avec la Champions Cup. “On a une appétence particulière pour cette compétition. D’autant plus que, là, on est tenant du titre, donc on a des grosses responsabilités”, confiait l’entraîneur adjoint Clément Poitrenaud à BeIN Sports.

Sextuple vainqueur de la compétition, le Stade Toulousain est l’un des favoris logiques. D’autant que la génération de Romain Ntamack et Antoine Dupont a déjà connu deux titres ces dernières années, en 2021 et 2024.

