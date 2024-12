RUGBY. VIDÉO. En Champions Cup, l'UBB vient à bout de Leicester avec 6 essais électriques !

Après une entame compliquée, l'Union Bordeaux-Bègles a relevé la tête pour s'adjuger un succès plein de réalisme contre les Leicester Tigers en Champions Cup.

Pour son entrée en Champions Cup, l’Union Bordeaux-Bègles voulait rappeler ses ambitions internationales. Ce dimanche 8 décembre à Chaban-Delmas, Matthieu Jalibert et ses coéquipiers souhaitaient s’affirmer face aux Leicester Tigers. Au terme d'un scénario fou, l'UBB s'est offert son premier succès de la saison dans cette compétition (42-28).

L'UBB maltraitée dans le premier acte

Dans le premier acte, les Bordelo-Béglais ont eu du mal à concrétiser. S’il parvenait à accélérer le jeu, les actions prenaient souvent des airs d’impasse. Durant cette première période, les locaux n’ont jamais mené. Dès la 6ᵉ minute, la puissance du pack de Leicester a parlé et envoyé Harry Wells dans l’en-but.

Avant la mi-temps, les Anglais ont dominé les impacts et le jeu d’avants. Preuve en est, le deuxième ligne français Côme Joussain (35ᵉ) y est allé de son essai, à la faveur du club anglais. L’ailier Josh Bassett a pu sauver l’honneur des trois quarts britanniques en inscrivant également un essai (15ᵉ).

Côté UBB, le surprenant Pete Samu s’est rappelé à ses bonnes performances de la saison passée en Champions Cup. Il inscrit son premier essai du match à la 8ᵉ minute. Ensuite, l’Argentin Guido Petti a usé de roublardise en réalisant une jolie combinaison en touche avec son talonneur, Maxime Lamothe. Le deuxième ligne girondin plante son premier essai de la saison. Score à la mi-temps : 14-21.

LBB et Samu réveillent Chaban

Visiblement mécontent du premier acte, l’UBB a décidé de se réveiller au retour des vestiaires. Dès les premières actions du second acte, Louis Bielle-Biarrey va en Terre promise (43ᵉ), bien aidé par un rebond favorable. Environ 5 minutes plus tard, LBB signe un doublé, alors qu'entre-temps, Pete Samu a fait de même (45ᵉ). En l’espace de neuf minutes, l’Union Bordeaux-Bègles a complètement repris le contrôle de la rencontre.

En parallèle de l’excellent début de second acte de ses joueurs, Yannick Bru s’est confié au micro de BeIN Sports : “En première période, on n'était pas nul, mais on manquait d’énergie. Là, on a un peu plus de réussite.” Décidées à jouer et plutôt disciplinées, aucune des deux formations n’avait envie de passer par les perches pour grappiller des points, le vent capricieux n’aidant pas à jouer au pied. De plus, un Maxime Lucu d'exception a permis aux Bordelo-Béglais de se remettre la tête à l'endroit, autant défensivement que dans l'animation.

À la 73ᵉ minute, les joueurs de Leicester ont accusé le coup physiquement et se sont débarrassés du ballon. L'ouvreur polyvalent Joey Carbery a entamé une relance. Au bout de l'action, c'est Nicolas Depoortère qui est allé dans l'en-but pour sceller la victoire des locaux, devant un stade à guichets fermés. En difficulté dans le premier acte, l'Union Bordeaux-Bègles a finalement offert un spectacle captivant en intensité et en retournement de situation. Score final : 42-28.

