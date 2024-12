De Carcassonne à la Champions Cup face à l'UBB, le grand écart impressionnant de Côme Joussain avec Leicester

Come Joussain face aux grands noms du rugby. L’ex-joueur de Carcassonne fait ses débuts européens avec Leicester contre l’UBB. Une première marquante pour le 2e ligne.

En 2023, Côme Joussain jouait encore sous les couleurs de Carcassonne en Pro D2. Ce dimanche, à seulement 23 ans, le deuxième ligne français connaîtra sa première titularisation en Champions Cup avec les Leicester Tigers, face à l’Union Bordeaux-Bègles, au Stade Chaban-Delmas.

Un défi de taille pour le natif de Paris, qui a gravi les échelons de Dax au Stade Français en passant par Nottingham. Mais une belle histoire pour celui qui a signé son premier contrat espoir avec le Stade Français en 2020.

Un jeune talent au service des Tigers

Arrivé à Leicester en 2023 malgré une proposition de contrat de Carcassonne, Côme Joussain a séduit le staff. Il avait initialement signé à contrat de trois mois. Mais il a réussi à s'imposer sous les couleurs de Nottingham en 2e division avant de retrouver les Tigres. Depuis le début de la saison, il a disputé neuf matchs, dont deux comme titulaire lors de la Premiership Rugby Cup.

Je pensais que ce départ à l'étranger viendrait plus tard. Je voyais une ascension en Pro D2, puis Top 14. (Source : Actu.fr)

En championnat, il a enchaîné six entrées en jeu en tant que finisseur, prouvant qu’il pouvait répondre présent au plus haut niveau du rugby anglais. Ses performances n’ont sans doute pas échappé au staff des Tigers, qui lui ont offert cette première titularisation dans l’arène européenne.

Face aux stars du XV de France

Ce match face à l’UBB sera un véritable test pour Joussain. En face, des joueurs de classe mondiale comme Damian Penaud et Jonny Gray, bien connus des supporters tricolores, tenteront de briller devant leur public. Une opposition qui promet d’être relevée, mais aussi une opportunité unique pour le jeune Français de se mesurer à l’élite.

J’avais besoin de ce parcours pour apprendre la vraie vie, et des valeurs d’humilité et de travail.

La trajectoire de Côme Joussain illustre parfaitement les valeurs du rugby : humilité, travail et patience. À Carcassonne, il a consolidé ses bases, et son départ pour Leicester marque un tournant dans sa carrière. "Tais-toi, travaille et gagne ta chance", confiait-il récemment via Actu.fr.

Avec cette titularisation, Joussain écrit une nouvelle page de son histoire. Reste à savoir si Côme saura marquer les esprits face à une UBB ambitieuse et expérimentée. Ce dimanche, tous les projecteurs seront braqués sur le Stade Chaban-Delmas. Côme Joussain, lui, n’aura qu’une chose en tête : montrer qu’il mérite sa place dans la cour des grands.