CHAMPIONS CUP. Favoris, outsiders : l'UBB, le Stade Toulousain, etc, les clubs français scrutés par les médias étrangers

Toulouse, La Rochelle, Bordeaux-Bègles : les clubs français impressionnent déjà la presse étrangère. Tour d’horizon des prédictions pour cette Champions Cup 2024/2025.

La Champions Cup 2024/2025 s'annonce palpitante pour les clubs de Top 14, avec des confrontations alléchantes dès la première journée. Les médias étrangers ne manquent pas de partager leurs analyses et prédictions sur ces rencontres. Voici un tour d'horizon de leurs perspectives.

Bath vs La Rochelle : duel attendu

Le Daily Mail souligne l'importance de ce match d'ouverture entre Bath et La Rochelle, qualifiant les Rochelais de "poids lourds européens" et mettant en avant leur statut de double champions en 2022 et 2023. Le journal britannique s'interroge sur la capacité de Bath à rivaliser avec une équipe française aussi expérimentée sur la scène européenne. Le Bath Chronicle et Daily Mail estiment que les Rochelais, avec leur puissance et leur expérience, poseront un défi de taille aux Anglais.

La BBC met en lumière Toulouse, vainqueur de la dernière édition, comme l'un des principaux prétendants au titre cette saison. Avec des joueurs de classe mondiale tels qu'Antoine Dupont, les Toulousains sont perçus comme une force incontournable. Le média britannique souligne également la profondeur de l'effectif toulousain, renforcé par des talents internationaux.

Bordeaux-Bègles : l'émergence d'un outsider

Selon The Guardian, Bordeaux-Bègles pourrait créer la surprise cette saison. Le journal britannique note la montée en puissance du club, porté par des joueurs tels que Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud, et envisage une place en demi-finale européenne pour l'UBB.

Clermont Auvergne et Toulon, forts de leur riche héritage européen, sont également mentionnés comme des concurrents sérieux. Le Guardian note que, malgré des défis récents, leur expérience pourrait jouer en leur faveur lors de cette campagne.

SuperSport, média sud-africain, analyse les confrontations à venir entre les clubs français et sud-africains. Le site souligne que les équipes sud-africaines, comme les Bulls et les Sharks, ont montré leur compétitivité en Champions Cup et pourraient poser des défis significatifs aux formations françaises.

Leinster et Toulouse : une rivalité renouvelée

Rugbydump anticipe une possible confrontation entre Leinster et Toulouse, deux géants européens. Le site évoque les parcours exigeants des deux équipes dans leurs poules respectives, suggérant que des rencontres anticipées entre ces titans pourraient redistribuer les cartes du tournoi.

En somme, les médias étrangers reconnaissent la force et la profondeur des clubs français dans cette édition de la Champions Cup. Avec des équipes comme Toulouse et La Rochelle en tête, le rugby hexagonal semble bien positionné pour briller sur la scène européenne cette saison.