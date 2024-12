TOP 14. Déjà à la pointe, l’UBB renforce (encore) son staff avec un ponte d’une autre discipline

L'UBB va engager un ancien entraîneur de l’équipe de France de rugby à XIII et spécialiste de la discipline.

Sur le terrain comme en tribunes, reconnaissez que l’UBB est plutôt bien équipée. Elle qui compte déjà, dans son staff, certains spécialistes parmi les plus réputés de leur domaine.

Pêle-mêle, mentionnons le manager Yannick Bru, auteur d’un boulot monstre depuis son arrivée en Gironde l’an dernier, mais aussi Noël McNamara pour l’attaque, J-B Poux pour la mêlée ou encore Thibault Giroud à la préparation physique.

Mais Bordeaux vise l’excellente et celle-ci se cache parfois dans les détails. Alors, d’après les informations de L’Indépendant, le club va engager Aurélien Cologni dans son staff.

Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal, ce technicien n'est pas issu du monde quinziste. Lui est un ancien entraîneur de l'équipe de France de rugby à XIII et spécialiste de la discipline. Même s'il est également passé par des clubs de ProD2 comme Carcassonne ou Angoulême.

Le technicien catalan, qui faisait déjà travailler de manière individuelle des joueurs comme Maxime Lucu, Nicolas Depoortere et Romain Buros, va donc donner ses conseils à tout le groupe girondin désormais. Lui qui s’occupera des skills autour de l’attaque et de la défense.

Comme quoi, une nouvelle fois, le XV s’inspire de ce qui se fait de mieux chez son cousin du XIII, souvent en avance sur bien des aspects.

C’est Yannick Bru qui, le voyant travailler avec ses joueurs, l’a repéré. Lui qui devra aider l’UBB à a minima conserver sa place en Top 14, et aller le plus loin possible en Champions Cup. Dont l’aventure commence dimanche face aux Tigres de Leicester.