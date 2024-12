Champions Cup. Toulouse doit signer une saison XXL pour égaler ce record fou !

Invaincu lors de sa dernière saison de Champions Cup, le Stade Toulousain est-il prêt à marcher dans les pas du Stade Rochelais.

Le Stade Toulousain remet son titre en jeu. Sur la saison 2024-2025 de Champions Cup, les hommes d’Ugo Mola voudront sûrement récidiver leur performance du dernier exercice, où ils ont signé une saison sans aucune défaite.

Dominateurs, les Toulousains sont à huit victoires consécutives dans la compétition. S’ils récidivent, ils ajouteront le même nombre de succès à leur tableau de chasse et égaleront un record déjà possédé par une équipe française.

Le Stade Rochelais dans l’histoire

Si son histoire de titre et de sacre est bien plus jeune, mais voilà un statut que le Stade Rochelais est le seul à posséder. Avec 16 victoires consécutives dans la compétition, les Maritimes ont connu la plus longue série de victoires de l’histoire de la Champions Cup.

C’est entre le 12 décembre 2021 et le 20 mai 2023 que le Stade Rochelais a signé deux saisons consécutives sans jamais faillir. Ils avaient ainsi volé le record aux Saracens de la dernière décennie, qui avaient signé 14 victoires consécutives entre 2015 et 2016.

Toulouse affamé en Champions Cup

Cependant, la génération de Romain Ntamack & co veut glaner le plus de titres possible. Si la manière va avec, ils seront sûrement heureux d’enchaîner les victoires. De plus, une série de victoires en poule leur donnerait l’avantage du terrain pour les rencontres de phases finales. Ils entament leur campagne de Champions Cup 2024-2025 par la réception de l’Ulster, ce dimanche 8 décembre.

Avant de lancer les hostilités, les joueurs de Toulouse se sont montrés particulièrement confiant. “Il y a toujours des choses qui nous motivent et qu’on n’a pas encore faites. Même si on a déjà eu la chance de gagner cette compétition, on a aussi eu le sentiment que d’autres équipes peuvent soulever le trophée à notre place. Et je pense que personne dans le groupe n’a envie de revivre ce moment-là”, déclarait ainsi Antoine Dupont cette semaine en conférence de presse.

Par ailleurs, le Stade Toulousain a un programme relevé dès les premières journées de Champions Cup. Après le défi face aux Nords-Irlandais, Toulouse devra affronter les Exeter Chiefs et les Sharks de Durban loin de la Haute-Garonne et retournera sur ses terres pour défier les Leicester Tigers, en janvier prochain.

