CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain peut-il résister à la pression européenne cette saison ?

L'Ulster au menu du Stade Toulousain ce dimanche. Vincent Clerc analyse l’état d’esprit et l’effectif d’un club qui, selon lui, reste incontournable en Champions Cup.

Pour Vincent Clerc, le Stade Toulousain figure sans conteste parmi les prétendants au sacre en Champions Cup à l'orée de son premier match européen. « Quand on voit l’effectif du Stade Toulousain et la qualité de cette équipe, on ne voit pas comment le Stade ne ferait pas partie des favoris », affirme l’ancien ailier via La Dépêche.

Peu d’équipes sur la scène européenne peuvent bousculer le Stade Toulousain.

Toutefois, il tempère : « Ça ne veut pas dire qu’ils gagneront, mais ils n’en seront sûrement pas très loin. » Une déclaration qui reflète la prudence de quelqu’un qui connaît les exigences du très haut niveau.

Avec une armada de stars, dont Antoine Dupont et Thomas Ramos, le Stade dispose d’un effectif au moins aussi solide que la saison passée. Mais, comme le rappelle Clerc, « une saison ne se joue pas seulement sur l’effectif, c’est aussi sur le parcours, la confiance et la capacité à être décisif dans les matchs clés. »

Une constance impressionnante malgré les obstacles

Le Stade Toulousain fascine par sa régularité. Malgré les doublons internationaux qui privent régulièrement l’équipe de ses cadres, les Rouge et Noir maintiennent un niveau de performance exceptionnel. « Il y a une confiance, une continuité, une régularité dans la performance qui est impressionnante », souligne Clerc. Ce phénomène, il l’attribue à une profondeur d’effectif inégalée et à une gestion exemplaire du staff, capable d’interchanger les joueurs sans perte de qualité.

CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain est-il injouable ? Une domination qui divise les expertsUn autre point fort du club réside dans l’émulation créée par les jeunes joueurs. « Avec des jeunes qui créent de l’émulation, il y a beaucoup de concurrence au Stade Toulousain, et cela tire tout le monde vers le haut », explique l’ancien international français. Un constat qui reflète l’identité d’un club où formation et ambition collective vont de pair.

Toulouse et le Leinster en favoris

Dans cette édition de la Champions Cup, Clerc voit deux grands favoris se détacher : le Stade Toulousain et le Leinster. « Si on doit garder deux grands favoris, je pense que le Stade est au-dessus et qu’il faudra une nouvelle fois compter avec le Leinster », affirme-t-il. Avec une équipe irlandaise proche de celle du XV du Trèfle, les Toulousains devront se surpasser pour espérer dominer l’Europe.

Clerc met également en garde contre les outsiders anglais, souvent imprévisibles, et Bordeaux, malgré leur déroute face à Toulouse en finale du Top 14. Ce contexte renforce l’importance de rester constant et affamé, des qualités qui font, selon lui, « la beauté de ce club. »

Alors que le Stade s’apprête à accueillir l’Ulster, la pression est grande, mais l’optimisme est de mise. Comme le dit Vincent Clerc, « ils veulent marquer l’histoire », et cette volonté de laisser une trace indélébile pourrait bien les porter jusqu’au sommet. Réponse ce dimanche à Ernest-Wallon.