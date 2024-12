Champions Cup. Antoine Dupont perplexe : ''Gagner la compétition ne donne aucun avantage''

À quelques jours de leur entrée en lice dans la compétition, Antoine Dupont s'est confié sur les ambitions du Stade Toulousain.

La Champions Cup est de retour, et avec elle, l’envie de vibrer au rythme des grandes confrontations européennes. Dans les colonnes de Midi Olympique, Antoine Dupont a partagé sa vision et les ambitions de son équipe avant leur entrée en lice face à l’Ulster, ce vendredi à Ernest Wallon. L’occasion de décrypter les enjeux de cette compétition et l’état d’esprit d’un groupe toujours assoiffé de victoires.

"Le rugby européen, c’est notre ADN"

Pour Antoine Dupont, cette compétition a une saveur bien particulière :

« Dès que l’on arrive ici, on sent vite que la dynamique est différente quand on aborde les semaines de Coupe d’Europe. Le club a une histoire forte avec cette compétition, on le sait. Il faut gagner tous les matchs, donc on n’a pas le temps d’avoir un rodage. »

Avec cinq titres au compteur, Toulouse sait ce que cette Coupe représente. Pourtant, le chemin est long, et le tirage n’a pas fait de cadeaux aux Rouge et Noir :

« En effet, on ne comprend pas trop comment ce tirage est fait. Le fait de gagner la compétition ne donne aucun avantage sur la compétition des années d’après. Ce qui est un peu dommage. Mais on est dans une des poules les plus denses. »

Un rythme et une intensité supérieurs

La Champions Cup, c’est aussi un niveau de jeu qui pousse chaque équipe dans ses retranchements. Une caractéristique qui plaît aux Toulousains :

« Au niveau européen, c’est plus rythmé. C’est le rugby qui nous va bien, dans lequel on se retrouve plutôt bien. Tant mieux pour nous. »

Et ce rythme est souvent renforcé par un arbitrage plus strict, auquel les Toulousains sont habitués grâce aux matchs internationaux :

« Les arbitres veulent du rythme, que ça joue vite. Et nous, c’est ce qui nous va aussi. Les arbitres sont plus pointilleux, ils sont meilleurs. Tout monte d’un cran dans cette compétition. »

L’Ulster, un adversaire coriace

Pour débuter leur campagne européenne, les Toulousains reçoivent l’Ulster, une équipe au style anglo-saxon bien huilé :

« Ils jouent beaucoup sur leur animation offensive à l’anglo-saxonne. Et après, sur les phases de combat, ils sont pénibles. Si on n’arrive pas à mettre de vitesse dans notre jeu, on sait que ça sera compliqué. »

Avec un effectif riche et une dynamique retrouvée, Toulouse a les moyens de briller. Mais comme le rappelle Dupont :

« On sait les ingrédients qu’il faut mettre, la difficulté que c’est de gagner cette compétition. Encore plus de conserver son titre. »