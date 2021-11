VIDEO. Equipe de France. De la Belgique à l'Argentine, Thibaud Flament a parcouru le monde pour trouver les Bleus

Ce samedi face à l'Argentine, le deuxième ligne de Toulousain Thibaud Flament sera titulaire avec les Bleus pour la première fois de sa carrière.

Ce samedi, Thibaud Flament sera titulaire face à l'Argentine dans le cadre de l'Autunm Nations Series. Un rêve qui se réalise pour le deuxième ligne du Stade Toulousain. Petit, il s'endormait avec le poster des Bleus au-dessus de son lit. Mais entre ses jeunes années et sa première titularisation avec le XV de France, le chemin n'a pas été linéaire. Né à Paris, c'est en Belgique qu'il a touché le cuir pour la première fois avant d'aller en Angleterre pour ses études. Le rugby l'a ensuite conduit en Argentine avant un retour en Europe du côté des Wasps. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à éveiller l'intérêt de l'équipe de France. En signant à Toulouse, celui qui a débuté à l'ouverture s'est rapproché un peu plus de son rêve. Après seulement une saison et demi dans l'Hexagone, il a été appelé par le sélectionneur Fabien Galthié. Et après deux semaines de préparation à Marcoussis, il a hérité du numéro du numéro 4 face aux Pumas.

L'importance de toujours croire en ses rêves ‼️

Champion U18 en 2015 avec l'Asub, Thibaud Flament a bien grandi depuis lors 💪 4 ans et beaucoup de travail plus tard, il est passé pro aux Wasps et vient de signer au Stade Toulousain 👏@ASUB_Rugby @WaspsRugby @StadeToulousain pic.twitter.com/n2ETE53kyR — Sportkipik.be (@Sportkipik) August 20, 2020

"Ce joueur, comme le disait son père, a toujours été habité par cette flamme, a commenté le sélectionneur en conférence de presse cette semaine via RMC. Je pense que ce joueur est habité par un destin un peu particulier. Nous le découvrons, comme vous. C'est peut-être un ovni par son parcours, mais ça encourage tous les joueurs passionnés qui ne sont peut-être pas retenus en centre de formation, qui ne sont pas sélectionnés parce qu'ils n'ont pas le 'bon profil'."