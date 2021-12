VIDEO. Equipe de France à 7. Nelson Épée a encore cassé des genoux avec ses appuis monstrueux

Emmenée par Jordan Sepho et Nelson Épée, l'équipe de France de rugby à 7 s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Cup ce vendredi à Dubaï.

VIDEO. L'équipe de France à 7 réalise l'exploit à Dubaï face aux Fidji, doubles champions olympiquesAprès sa victoire historique sur les Fidji suivie d'un revers face à l'Argentine, l'équipe de France à 7 n'avait plus le droit à l'erreur. Pour se qualifier pour la Cup au tournoi de Dubaï, elle devait l'emporter sur l'Espagne. Une nation contre laquelle, les Bleus ont très peu perdu certes, mais qui avait le matin même collé une fessée aux Fidjiens. On pouvait donc s'attendre à une rencontre spectaculaire. Et on n'a pas été déçus. Aux citrons, les Tricolores étaient en tête à la faveur de deux réalisations de Jordan Sepho et Nelson Epee. VIDEO. Equipe de France à 7. Les appuis inouïs et la vitesse folle de Nelson Epée ont mystifié les FidjiLe premier ayant fait parler ses cannes et le second ses appuis pour mystifier la défense ibérique. Ils ont remis le couvert dans le second acte pour valider le succès français après que l'excellent Tobias Sainz-Trapaga a trouvé la faille par deux fois. Joachim Trouabal a scellé le succès en fin de partie sur une perte de balle espagnole. La France est assurée de terminer à l'une des deux premières places et verra donc les quarts de finale de la Cup ce samedi.