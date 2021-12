VIDEO. L'équipe de France à 7 réalise l'exploit à Dubaï face aux Fidji, doubles champions olympiques

L'équipe de France à 7 s'est imposée ce vendredi face aux champions olympiques fidjiens lors de la première journée du tournoi de Dubaï. Un exploit pour les Bleus.

La France élimine les Fidji en 1/4 de finale du Dubaï Sevens !Une semaine après sa décevante 9e place à Dubaï, l'équipe de France à 7 a retrouvé des couleurs sur cette même pelouse en battant les Fidji 22 à 17. Pour vous situer l'exploit que ça représente pour les Bleus, sachez que les Îliens sont doubles champions olympiques en titre. Ils n'avaient plus perdu face aux Tricolores depuis 2012 à Dubaï ! À l'époque, l'ancien biarriot Jean-Baptiste Gobelet avait été décisif avec un essai pour un succès 8 à 5. Ce vendredi, les hommes de Jérôme Daret ont pris les commandes de la rencontre avec un essai de Stephen Parez dès l'entame. Joachim Trouabal à la 9e, puis Jonathan Laugel et William Iraguha en l'espace de deux minutes dans le second acte ont fait grimper la marque. Privés de ballons, les Fidjiens ont inscrit trois essais mais ils ont vu leur dernière offensive se terminer par un en-avant.



Un début de Tournoi idéal pour les équipes de France puisque les Féminines ont aussi débuté par deux succès sur la Grande-Bretagne (33-12) puis 29-0 face à l'Irlande. Ce qui leur assure une place pour les demies. En revanche, leurs homologues masculins devront à tout prix battre l'Espagne pour voir la Cup. Ils ont en effet été dominés par l'Argentine 21 à 14 lors de leur deuxième match. Cette rencontre face aux Ibériques promet puisqu'ils ont aussi battu les Fidji, avec la manière, 31 à 19.