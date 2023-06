VIDÉO. En plein match crucial pour l’USAP, le ''petit coquin'' Arthur Joly souhaite un bon anniversaire à l’arbitre

Alors que Perpignan jouait sa place en Top 14 ce samedi 3 juin à Grenoble, le pilier droit Arthur Joly n’en oublie pas les bonnes manières.

À l’occasion de l’Access-match entre l’USAP et le FC Grenoble, le pilier catalan Arthur Joly a encore fait des siennes. Alors, rassurez-vous, il ne s’agit aucunement d’un mauvais geste ou d’une action répréhensible. Bien au contraire ! Ce samedi 3 juin, alors que la tension était à son comble et que l’USAP était mené, le pilier droit Arthur Joly se rapproche de l’arbitre. À la 50ᵉ minute de jeu, le chronomètre est arrêté et le numéro 3 s’adresse à l’arbitre Adrien Descottes en lui demandant si cette rencontre est le dernier match qu’il arbitre dans sa carrière. Étonné, l’arbitre de 33 ans lui rétorque que non avec un malicieux : “Tu ne veux plus que je t'arbitre ?” Amusé, le première ligne en profite pour lui rappeler avec second degré : “Je te dis bon anniversaire et tu me dis pas merci…” Une altercation qui a fait sourire l’officiel de match qui est né le 3 juin 1990.

[SOUND ON 🔊] Arthur Joly qui souhaite un bon anniversaire à l'arbitre en plein match ! 😅#FCGUSAP | #TOP14AccessMatch pic.twitter.com/BvH4HfCY4W — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 3, 2023

VIDEO. Top 14. ''C'est toi le coquin'' ! Cet échange bonard entre Poite et Joly est une superbe publicité pour le rugbyCoutumier des discussions amusantes avec les arbitres, Arthur Joly était déjà connu pour sa discussion avec l’arbitre Romain Poite. Le 2 octobre 2021, il avait percuté un joueur sans ballon à proximité de sa ligne d’en-but lors d’un match de Top 14 entre Pau et Perpignan. Pour l’avertir de sa faute, l’officiel surnomme Arthur Joly “petit coquin”. Le joueur lui rétorque : “Non, c’est toi le petit coquin.” Devenue iconique, en plus d’avoir été largement diffusée sur les réseaux, cette discussion n’aura pas permis au pilier d’échapper à un carton jaune pour son action. Prolongé par l'USAP jusqu'à la fin de la saison 2023-2024, le pilier à la répartie sympathique pourrait nous offrir encore quelques beaux moments de camaraderie.