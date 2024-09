VIDEO. En feu, Mathiron sauve Nevers mais Brive garde la tête provisoire de la Pro D

C'était la première affiche de cette troisième journée de Pro D2 et les retrouvailles entre Nevers et Brive ne nous ont pas déçus. Au terme d'une rencontre étriquée, les locaux s'imposent de justesse.

Mathiron en feu, Reynolds en patron

Bien que le premier match de cette troisième journée de Pro D2 fut programmé un jeudi 12 septembre, le stade Pré-Fleuri de Nevers était déjà plongé dans une fraîcheur hivernale. Et quoi de mieux pour se réchauffer ? Faire des touches et des mêlées, pardi !

Eh bien durant la première période du match, c'est à peu près tout ce qu'il s'est passé, avec une équipe de Brive remaniée, et des Nivernais en manque total de confiance après deux revers consécutifs. Une pluie de pénalités s'est même abattue sur l'enceinte de Nevers, avec neuf coups de sifflet de part et d'autre, en seulement quarante minutes.

Après un round d'observation, qui a duré une demi-heure, les deux équipes étaient à égalité (3-3), et ce fut le moment choisi par le pack briviste pour mettre la marche avant. Sans Lawes, Timani, Moriarty ou encore Van der Merwe, le CAB emporte Nevers sur un maul porté et Sidobre en profite pour se faire la malle, 3-10 pour les visiteurs.

Toutefois, ce premier acte a été illuminé de la classe du jeune Arthur Mathiron, qui a planté le plus bel essai de la soirée. Avec la complicité de son demi de mêlée, Tarel, ce dernier tape un coup de pied par-dessus la défense de Brive, que l'ancien ailier des U20 récupère puis accélère en se débarrassant de l'arrière-garde adverse.

Autre homme fort pour les locaux, Shaun Reynolds a été un des grands artisans de la victoire des siens, comme souvent d'ailleurs. Le Sud-Africain a d'abord manqué de donner l'avantage à son club en toute fin de première période, à plus de 50 mètres, mais s'est finalement rattrapé au retour des vestiaires.

Si Lucas Da Silva marque tout en puissance pour porter le score à 13-17, Nevers se reprend vite avec une deuxième réalisation de Mathiron, qui marque en coin. Avec un seul point d'écart (18-17), les deux équipes se tirent la bourre, mais Brive réussi à creuser l'écart grâce à trois pénalités inscrites par Tom Raffy en seulement cinq minutes, (18-26, 58ᵉ, 60ᵉ et 63ᵉ).

A un quart d'heure du coup de sifflet final, alors que le plus dur semblait avoir été fait pour les visiteurs, les hommes de Pierre-Henry Broncan se mettent à la faute et subissent un carton jaune, ce qui fait les affaires de Reynolds. Ce dernier rattrape le retard, et marque à son tour trois pénalités salvatrices, (65ᵉ, 72ᵉ et 75ᵉ). Nevers s'en sort de justesse, 27-26, et glane son premier succès de la saison.

Pour Brive, bien que ce point de bonus défensif soit un moindre mal, beaucoup de regrets apparaissent à la fin de la rencontre. Néanmoins, les Corréziens prennent la tête du championnat avec une longueur d'avance sur Dax, en attendant les matchs de ce vendredi 13 septembre.

