PRO D2. Stade Niçois : Les ambitions XXL de Christian Estrosi pour le rugby azuréen

Promus en Pro D2, les Niçois comptent bien s’installer durablement. Le maire Christian Estrosi projette déjà d'agrandir le stade et de renforcer les infrastructures.

Après son éclatante victoire sur le terrain d'Agen (12-16), le Stade Niçois accueille ce vendredi soir le SA XV dans le cadre de la 3e journée de Pro D2. Fraîchement promus dans l’antichambre du rugby français, les Niçois ont à cœur de confirmer leur excellent début de saison devant leur public. Une occasion en or pour les hommes d'Alexandre Compan de montrer que leur succès à Armandie n’était pas un coup de chance.

Cette montée historique du club en Pro D2 a ouvert de nouvelles perspectives, tant sportives qu’économiques, pour la ville. Christian Estrosi, le maire de Nice, a d’ailleurs déjà les yeux rivés vers l’avenir du club.

« Nice avait besoin de franchir ce palier pour obtenir cette visibilité », a-t-il confié au Midi Olympique. Désormais dans le Top 30 des clubs français, le Stade Niçois attire de plus en plus de regards, que ce soient ceux des supporters ou des partenaires.

Toutefois, cette montée ne va pas sans défis. Le stade actuel, limité à 3 000 places, doit évoluer rapidement. Pour répondre aux exigences de la LNR, des travaux ont déjà eu lieu cet été, notamment pour les retransmissions télévisées et la sécurité.

Mais Estrosi voit plus grand. Il ambitionne de doubler la capacité à 6 000 places dans un premier temps, puis à 10 000, afin d'assurer la pérennité du club. « C’est un projet d’envergure qui est déjà à l’étude avec le club et ses partenaires », précise-t-il.

Cette modernisation permettra au Stade Niçois de s'ancrer durablement dans l'élite et de bâtir un modèle économique stable. Les ambitions sont claires : faire de Nice un acteur pérenne du rugby français.

Ce vendredi, face au SA XV, l’équipe niçoise aura l’occasion de montrer que ces projets ne sont pas que des paroles. Sur la pelouse, les joueurs devront prouver qu’ils ont leur place dans cette division exigeante. Un match crucial à ne pas manquer pour confirmer la bonne dynamique du club.