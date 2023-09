VIDÉO. D’une ''passe de la tête'', Joe Marler envoie Lawes à dame et crucifie le Japon

Après sa victoire face à l’Argentine le week-end dernier, l’Angleterre voulait confirmer ce dimanche, face à une équipe du Japon qui s’était elle aussi imposée pour son premier match dans cette Coupe du Monde. Chose faite, puisque les coéquipiers de George Ford ont remporté cette rencontre 34 à 12, bonus offensif à la clé. Une très bonne opération pour les hommes de Steve Borthwick, qui, grâce à ce succès, semblent plus que jamais partis pour être premiers de cette poule D.

RUGBY. Coupe du Monde. Pourquoi la rose est-elle l'emblème du XV d'Angleterre ?Si ce match n’a clairement pas été le plus passionnant du week-end (et ce grâce au style de jeu des Anglais), il a néanmoins été le théâtre d’une action assez bizarre. En effet, nous jouons la 56ème minute, lorsque les Anglais sont à l’attaque dans le camp adverse. Menés seulement d’un petit point (13-12), les Japonais tentent de ne pas craquer, en montant fort sur les attaquants britanniques. Mais voilà, alors que Ford adresse une passe trop forte au pilier Stuart, le ballon rebondit sur le bras de celui-ci, avant de toucher la tête de Joe Marler.

Une action brouillonne, qui se terminera finalement bien pour les Anglais, puisque le ballon atterrira dans les bras de Lawes, tandis que les Japonais s’étaient arrêtés de jouer. Dans la confusion générale, le troisième ligne ira entre les perches inscrire le deuxième essai des siens, et faire le break par la même occasion. Pour rappel, l’on ne peut faire d’en-avant la tête. De ce fait, l’essai du XV de la Rose est bien valable.

Marler's magic mohawk 🤣



Joe Marler with the most Joe Marler-esque assist you could possibly imagine, heading through for captain Courtney Lawes to go under the sticks 😎#RWC2023 | #ENGvJPN pic.twitter.com/OXLJe06oeW